Pallamano A1. Jomi Salerno, c'è Casalgrande sulla strada della semifinale Le salernitane sabato vogliono conquistare il passaggio del turno

A distanza di alcuni giorni dalla netta vittoria dell’andata, la Jomi Salerno prosegue il lavoro in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale playoff, continuando a prepararsi con attenzione e determinazione.

Sabato 18 aprile, le ragazze guidate da coach Chirut hanno offerto una prestazione di grande spessore, superando in trasferta la Casalgrande Padana con un eloquente 38-21. Un successo ampio e meritato, costruito attraverso intensità, organizzazione e qualità di gioco, che ha permesso alla formazione salernitana di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

Nel corso della settimana, il gruppo sta lavorando con concentrazione, consapevole però che il discorso qualificazione andrà gestito al meglio anche nella gara di ritorno. Nonostante il largo vantaggio maturato all’andata, sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione, evitando cali e affrontando con il giusto approccio il secondo atto di questo doppio confronto.

La gara di ritorno è in programma sabato 25 aprile alle ore 19 presso la Palestra Palumbo di Salerno. Davanti al proprio pubblico, la Jomi Salerno avrà l’occasione di completare l’opera e staccare il pass per le semifinali, forte del risultato ottenuto nella prima sfida.