Cavese, in attesa del rebus allenatore si riparte da tre rinnovi Il club ufficializza il prolungamento del matrimonio con tre leader

La Cavese riparte dal difensore Thiago Cionek, dal centrocampista Elia Visconti e dall’attaccante Elios Minaj. Con una nota ufficiale, il club sottolinea la volontà di programmare per la stagione che verrà, dichiarando di "aver fortemente voluto dare fiducia a tre degli artefici della salvezza conquistata nello scorso campionato, calciatori che hanno mostrato attaccamento alla causa e grande professionalità" ufficializzando i rinnovi fino al giugno 2027. Queste le parole di Thiago Cionek che ha raccolto anche il pensiero dei suoi compagni:” Siamo felici – parlo per me ma anche per Elia ed Elios – di poter rappresentare anche nel prossimo campionato questo club che ogni giorno prova a migliorarsi, composto da persone perbene. Orgoglioso di giocare per questo popolo che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Ci vediamo a luglio”.

Il rebus allenatore

Per il club metelliano ora resta da risolvere la partita più importante, quella legata al destino di Fabio Prosperi. Il club aveva mosso passi importanti nelle scorse settimane. Il patron Lamberti insieme al direttore sportivo De Liguori hanno messo sul piatto un adeguamento economico per prolungare il rapporto con mister Prosperi fino al 2028. La fumata però sarebbe stata grigia, con la società che attende segnali.