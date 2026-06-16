Cavese, arriva il via libera per la prossima C: "Ingente investimento del club" La società comunica il deposito della richiesta per la C e sottolinea l'impegno della società

Il via libera arriva. La Cavese deposita la domanda d'iscrizione al prossimo campionato di serie C. Il sospiro di sollievo, se mai ci fossero stati dubbi sulla partecipazione del club metelliano alla terza lega nazionale, arriva attraverso il comunicato stampa reso noto dal club blufoncè nelle scorse ore: "Cavese 1919 comunica di aver depositato regolare domanda di iscrizione al campionato Serie C SkyWifi 26-27 unitamente a tutti gli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali".

"Ingente intervento della proprietà"

La società blufoncè ha sottolineato il grande impegno del club: "L’iscrizione rappresenta ogni anno uno dei momenti cruciali per le società non trattandosi di un semplice adempimento bensì della riprova di una gestione corretta in un calcio che per tutti i club – specialmente in Serie C – risulta ancora lontano da una vera sostenibilità, come dimostrano i numerosi fallimenti e centinaia di punti di penalizzazione irrogati negli ultimi anni. Solo un ingente intervento della proprietà – che ha garantito una forte ricapitalizzazione della società – ha permesso che fossero rispettati i parametri necessari per l’iscrizione. Il professionismo a Cava de’ Tirreni va difeso da tutte le componenti, ciascuna per quanto di propria spettanza: solo con l’effettivo supporto di tutti il nostro Club potrà continuare il suo percorso di crescita iniziato da questa proprietà 4 anni fa".