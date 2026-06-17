EUG Salerno 2026, Zagabria e Salerno le delegazioni più numerose Il 18 luglio prenderanno il via i Giochi europei universitari

EUG Salerno 2026: si avvicina la linea simbolica del meno trenta al via della settima edizione dei Giochi europei universitari – in programma dal 18 luglio al primo agosto 2026 – ed organizzati quest’anno dall’Università degli Studi di Salerno.

E mentre cresce l’attesa per la cerimonia inaugurale, prevista a Salerno in Piazza della Libertà, la macchina organizzativa continua a raccogliere adesioni e conferme.

ZAGABRIA E SALERNO PROTAGONISTE

Al momento i numeri registrano una partecipazione di oltre 4000 atleti, suddivisi tra 13 discipline sportive.

Il primato dell’Ateneo più presente spetta ai Croati dell’University of Zagreb che si presenteranno ad EUG Salerno 2026 con una delegazione di ben 232 tra atleti e dirigenti e parteciperanno alla manifestazione con 22 squadre suddivise in 12 discipline.

Alle spalle dell’University of Zagreb (la Croazia sarà una delle nazioni più presenti con altri nove Atenei, il College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka di Vukovar, la Croatian Academic Sports Federation, la Josip Juraj Strossmayer University di Osijek, la University North, la University of Rijeka, la University of Slavonski Brod, l’University of Split, l’University of Zadar e la Zagreb University of Applied Sciences) si piazzano i padroni di casa dell’Università degli Studi di Salerno che con 213 tra atleti e dirigenti parteciperà con 21 squadre ad EUG Salerno 2026.

Una delegazione meno numerosa ma con il primato della partecipazione a tutte le discipline sportive previste nell’edizione 2026.



PICCOLE DELEGAZIONI, GRANDI SPERANZE

Saranno 181 gli Atenei europei partecipanti in rappresentanza di 31 nazioni: 32 considerando la partecipazione sotto la bandiera dell’EUSA della delegazione di Cipro Nord che gareggerà con l’Arkin University of Creative Arts and Design nel torneo di Tennis Tavolo con un gruppo composto da tre atleti e un dirigente accompagnatore.

Ma quella dell’Arkin University di Girne non sarà la delegazione meno numerosa: il singolare primato appartiene – infatti – ai Montenegrini dell’University Donja Gorica di Podgorica che parteciperà al torneo di Padel maschile con una rappresentanza di appena due atleti ed un dirigente.

Sempre nel Tennis Tavolo – ma con una rappresentanza complessiva di quattro unità tra atleti e dirigenti – si distinguono gli Armeni dell’Armenian State University of Economics di Yerevan nel torneo femminile e i Nordirlandesi della Queens University di Belfast in quello maschile.