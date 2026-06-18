Cavese, Prosperi verso l’addio: in pole Masitto Spunta una nuova opzione per la panchina

La Cavese si prepara ad una possibile rivoluzione tecnica. Il club blufoncè è pronto a rompere gli indugi e separarsi da Fabio Prosperi. Il tecnico, dopo diverse settimane, non avrebbe aperto alla possibilità di continuare il suo percorso con gli aquilotti. Si ragiona se procedere con l’esonero oppure interrompere il contratto. Sul tecnico ci sono le sirene della Casertana ma non sono da escludere anche altre soluzioni.

Un cambio di direzione che potrebbe spingere la Cavese a puntare con forza su un nome nuovo. Nelle ultime ore in pole position è spuntato il nome di Cristiano Masitto. Il profilo del tecnico classe '72 è quello ritenuto ideale per il progetto tecnico del presidente Lamberti e del ds De Liguori e non è da escludere una possibile accelerata nelle prossime ore. Una scelta forte per iniziare a programmare la stagione che verrà. La Cavese è pronta a ripartire con un cambio tecnico.