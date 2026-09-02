Scafatese, ribaltone in panchina: esonerato Ferraro dopo due giornate In corsa per la successione Prosperi, Caserta e Ginestra

L'impresa conquistata all'Arechi in Coppa Italia di serie C rimarrà per Giovanni Ferraro l'unica gioia di questa stagione. Dopo appena quattro partite, due di Coppa Italia e due di campionato, la società dell'Agro Nocerino Sarnese ha esonerato l'allenatore che, con un'incredibile cavalcata, aveva contribuito al ritorno tra i professionisti. Fatale l'eliminazione subita ai calci di rigore - dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti - in Coppa Italia di C contro il Campobasso.

In campionato Ferraro era riuscito a racimolare un punto in due partite: il pari all'esordio contro il Giugliano e il ko interno contro il Picerno. Troppo poco per l'ambiziosa società gialloblu che ha deciso per il ribaltone.

"La Scafatese Calcio comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra Giovanni Ferraro. Contestualmente, si annuncia anche la fine del rapporto professionale con il collaboratore tecnico Raffaele Annunziata.

Il club desidera ringraziare l’allenatore Ferraro nonché il collaboratore tecnico Annunziata per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrata nel lavoro quotidiano alla guida della squadra. Nelle prossime ore verrà comunicato il nuovo responsabile tecnico della prima squadra".

Per la successione diversi i nomi sul tavolo. Fabio Prosperi, ex tecnico della Cavese, sembra in pole position; più staccati Fabio Caserta e Ciro Ginestra.