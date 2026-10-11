Scafatese-Sorrento, le probabili formazioni: Facciolo punta su Dambros Derby importante al Guariglia: i canarini tornano in campo dopo lo stop con l'Inter U23

Un derby d’alta quota. Scafatese-Sorrento è sfida ambiziosa. Da una parte il sogno dei canarini di attestarsi in zona playoff dopo la settimana forzata di riposo causa indisponibilità dell’Inter Under 23 causa nazionali. Dall’altra invece la sorpresa del campionato, ovvero quel Sorrento che vuole confermarsi come sorpresa del campionato. Al Guariglia di Agropoli, i canarini ripartono dal 4-3-3, con Facciolo che si affida al tridente Palmieri, Volpicelli, Dambros. Nel Sorrento spazio al 3-5-2 con Bolzan e Starita coppia d’attacco.

Il prepartita

Facciolo non ha dubbi sull’idea di partita da fare: “Dobbiamo fare la nostra partita. Dobbiamo cercare di comandare la gara noi, di essere nel campo, di non subire né tantomeno di essere una squadra passiva. Questo perché se siamo andati a Caserta a giocare con grande coraggio e con una squadra non passiva, uguale abbiamo fatto a Catania, noi dobbiamo continuare questa strada. La nostra strada è quella di crescere noi come squadra, al di là di chi sia che ha vinto. Che sia contro il Sorrento, che sia contro la prossima, la Salernitana. Ma noi dobbiamo andare in campo con le idee chiare e soprattutto cercando di fare le nostre cose. Quindi noi giocheremo la nostra gara, facendo il nostro calcio”.

Scafatese-Sorrento, le probabili formazioni:

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Guerra; Proia, Toscano, Tripi; Palmieri, Dambros, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Viscardi, Cargnelutti, Loreto, Crecco, Capezzi, Potenza, Cuccurullo, Paglino, Bolzan, Starita. Allenatore: Maiuri.