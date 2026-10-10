Salernitana, che accoglienza a Gallipoli in vista del match di Casarano Scambio di gagliardetti e maglie alla presenza del direttore sportivo Daniele Faggiano

Dopo aver anticipato la partenza per la Puglia, la Salernitana in giornata ha fatto tappa a Gallipoli per la seduta di rifinitura in vista del match contro il Casarano. Una scelta logistica per rendere meno pesante il viaggio ma anche un modo per tenere alta l'attenzione del gruppo in vista del match contro i salentini.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale di Gallipoli per aver messo a disposizione il terreno di gioco, con il sindaco Flavio Fasano e l’assessore allo sport Stefania Oltremarini", ha detto Serse Cosmi. "È un posto molto bello, che conosco benissimo. L’ho frequentato quando allenavo il Lecce, qui siamo stati nelle condizioni giuste per poterci allenare e vivere il pre-partita in assoluta serenità".

Emozione rimarcata anche dall'Asd Calcio Gallipoli. Al termine dell’attività, le due società hanno condiviso un momento di grande cordialità con lo scambio di gagliardetti e maglie, alla presenza del direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano. "Un gesto simbolico - spiega sui social il club pugliese - che racconta il rispetto, la stima reciproca e quei valori capaci di unire realtà e categorie diverse attraverso la stessa passione per il calcio. Ringraziamo la Salernitana per aver scelto la nostra casa e per la piacevole giornata vissuta insieme. È stato un onore accogliervi a Gallipoli".