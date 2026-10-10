Arbitri, Massini nuovo presidente dell'Aia: battuto il salernitano Pisacreta

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma. Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno. Un turno nel quale era candidato anche il salernitano Narciso Pisacreta. Niente da fare però per il campano.
Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:
Presidente: Francesco Massini
Vicepresidente vicario: Michele Affinito
Vicepresidente: Francesco Carrieri
Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini
Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni
Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo
Componente macroregione nord: Marinella Caissutti
Componente macroregione centro: Valentina Finzi
Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo
L’Assemblea si è svolta con modalità a distanza e voto elettronico on line. Alla votazione avevano diritto 950 associati (11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione, 733 delegati).