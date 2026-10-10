Arbitri, Massini nuovo presidente dell'Aia: battuto il salernitano Pisacreta Niente da fare per il campano

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma. Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno. Un turno nel quale era candidato anche il salernitano Narciso Pisacreta. Niente da fare però per il campano.

Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:

Presidente: Francesco Massini

Vicepresidente vicario: Michele Affinito

Vicepresidente: Francesco Carrieri

Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini

Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni

Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo

Componente macroregione nord: Marinella Caissutti

Componente macroregione centro: Valentina Finzi

Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo

L’Assemblea si è svolta con modalità a distanza e voto elettronico on line. Alla votazione avevano diritto 950 associati (11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione, 733 delegati).