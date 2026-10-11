Casarano-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi pensa a due novità Alle ore 15:00 esame probante per la Bersagliera in Puglia

Voglia di continuità. Casarano-Salernitana è un test probante per la Bersagliera di Serse Cosmi. La vittoria al cardiopalma sul Bari ha certificato le qualità di una squadra ancora discontinua ma con tantissima qualità per galleggiare lontano dalla zona primato. Ora a Casarano, in un ambiente caldissimo anche per i risultati tutt’altro che esaltanti della truppa di Di Bari e sotto gli occhi dell'Italia intera (match in diretta sui Rai 2 alle ore 15:00), servirà una prova da vertice.

Le scelte di Cosmi

Si riparte dal 3-4-1-2 ma Cosmi cambia due pedine rispetto all’undici scelto col Bari. Non subirà stravolgimenti il pacchetto difensivo con Galeotti che sarà protetto da Pieraccini, Celiento e Anastasio. A sinistra torna Villa, con Llano che scalzerà Longobardi sulla destra. In mezzo al campo continuità per De Boer, mentre Tascone e Vitale sono certezze. In attacco scocca l’ora dal primo minuto per Lescano. La punta argentina ha ritrovato il gol e farà staffetta con La Gumina. Insieme all'argentino ci sarà D'Ursi.

Le probabili formazioni di Casarano-Salernitana:

Casarano (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Giraudo; Zanellato, Maiello, Ferrara, Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

Salernitana (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, De Bor, Villa; Vitale; Lescano, D’Ursi. Allenatore: Cosmi.