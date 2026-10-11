Nicola Sansone, ritorno alle origini: l'ex Bologna firma con il Novi Velia Dalla Nazionale alla Terza Categoria: l'attaccante si rimette in gioco

Un ritorno all'origini, una scelta di cuore. Un viaggio iniziata nel Cilento e che ora si chiude proprio nel posto del cuore. Dalla Nazionale alla Terza Categoria, dalla gloria col Bologna al Novi Velia. Nicola Sansone riparte da casa sua. Il giocatore, nato in Germania da genitori cilentani, darà il suo apporto al club del presidente Gaudenzio Sansone. Un video sui canali del club hanno certificato il momento della firma.

Per Sansone una carriera importante, iniziata nelle giovanili del Bayern Monaco, seguendo tutta la trafila nel settore giovanile. Seconda punta e ala offensiva, ha vestito le maglie di Parma, Crotone, Sassuolo, Villarreal, Bologna e Lecce. Con la maglia dei felsinei decise la corsa Scudetto nel 2022, sfruttando un errore dell'interista Radu e consegnando lo Scudetto al Milan. Anche tanto azzurro nazionale: Nicola Sansone è stato convocato per tre partite sotto la guida del mister Antonio Conte, scendendo in campo anche in un match di qualificazione a Euro 2016. In precedenza, aveva giocato anche con le rappresentative nazionali giovanili di calcio dell'Italia: U17, U18, U19, U20 e Under 21 (sotto la gestione di Ciro Ferrara). Ora la nuova avventura.