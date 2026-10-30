FOTO – Cavese, il gol più bello: iniziata la rimozione delle reti di protezione Il sindaco Giordano dà il via alle operazioni: "Eliminiamo tutte le barriere"

La maglia della Cavese e un gesto simbolico. Ci pensa direttamente il sindaco di Cava de’ Tirreni Raffaele Giordano ad iniziare il lavoro di rimozione delle reti di protezione del Simonetta Lamberti. Sui social, il primo cittadino commenta: “Dopo circa 20 anni, via le reti dalla Curva Sud “Catello Mari”! Un impegno personale assunto da tifoso e da Sindaco, per restituire ai tifosi la loro Curva e riportare quegli spalti il calore e la passione del popolo cavese. La Curva torna ai suoi tifosi”.

L’annuncio ieri in una nota congiunta firmata dal club metelliano e dall’amministrazione comunale. “Un traguardo atteso da circa vent’anni, che restituisce ai tifosi biancoblù la possibilità di vivere il proprio settore senza le barriere che per troppo tempo li hanno separati dalla squadra. Il risultato arriva al termine di un percorso condiviso tra Amministrazione comunale e società, reso possibile dagli interventi realizzati dal Comune per potenziare la videosorveglianza e migliorare le condizioni di sicurezza dell’impianto”, la chiosa nel comunicato stampa.

FOTO - Uff. Stampa Cavese Calcio