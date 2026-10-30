Salernitana, è il 'Di Bari day': attesa la firma Il tecnico pronto a sottoscrivere il suo contratto fino al termine della stagione

Finalmente ci siamo. Dopo quattro giorni, il lungo casting della Salernitana per il secondo allenatore della stagione arriva ai titoli di coda. Vito Di Bari è in città e nelle prossime ore sottoscriverà il contratto che lo legherà alla Bersagliera fino al prossimo 30 giugno. Il tecnico, che ieri sera ha sciolto il suo legame fino al giugno 2028 con il Casarano, ha detto sì alla Salernitana accettando le soluzioni economiche e contrattuali proposte dalla Bersagliera. Grande fame ed ambizione di rimettersi subito in gioco, considerando il treno granata una chance irripetibile, inserendo tra le postille del matrimonio che verrà sancito in mattinata bonus e opzione di rinnovo in caso di B.

Debutto col Savoia

Di Bari conoscerà oggi la squadra, sosterrà il primo allenamento, cercherà subito di portare energie nuove ad un gruppo disorientato dopo le polemiche, le stoccate e l'esonero di Serse Cosmi. Le doppie sedute fin qui sono state svolte da Giuseppe Scurto. Si ragionerà anche sullo staff. Intanto, la Salernitana si prepara ad accogliere Di Bari. E domenica all'Arechi col Savoia sarà già debutto.