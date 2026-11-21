Monopoli-Cavese 1-0, niente gioia esterna: Gioielli stende i metelliani Non basta un super Boffelli che para un rigore. Nella ripresa il gol decisivo dei pugliesi

Ancora un ko esterno. Monopoli-Cavese 1-0 allunga la striscia senza vittorie esterne dei metelliani. In Puglia, i blufoncè cadono nel secondo tempo, colpiti dall’ex Napoli Gioielli. Non bastano le mani di Boffelli che cancellano un penalty di Capone. Alla fine è ko, con i campani che restano ancorati a quota 19 punti.

La partita

Masitto riparte dal 3-5-2 con Minaj e Fusco coppia d’attacco. Il Monopoli fa la partita e sfiora subito il gol con Bernardotto che manca il tap-in da pochi passi (6’). I pugliesi spingono e sfiorano il gol con Garritano (9’). La Cavese si scuote, alza il baricentro e crea non pochi grattacapi ai biancoverdi. Peretti ha la chance più importante ma Tommasi salva (31’). Nel finale di tempo l’episodio chiave: il Monopoli guadagna il penalty per l'intervento irregolare di Peretti su Garritano, nessun dubbio per l'arbitro. Dal dischetto si presenta Capone che sbatte su un super Boffelli (50’). E nel recupero i pugliesi recriminano per un tocco di mano di Fusco in area campana non sanzionato nemmeno con l’Fvs.

La ripresa si apre con la clamorosa chance che Minaj si divora solo davanti a Tommasi (46’). Errore che spegne la Cavese e accende il Monopoli: cross perfetto di Paukstys dalla sinistra, inserimento vincente di Gioielli che porta avanti i pugliesi (56’). Masitto lancia Fella che si mette in proprio e sfiora il pari accarezzando l’incrocio (70’). I metelliani hanno una chance con Fiorin (90’) ma s’inchinano al ko.