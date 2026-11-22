Scafatese-Foggia 2-1, Brunet e un super Volpicelli rialzano i canarini Lo scivolone di Potenza subito alle spalle: i gialloblu si portano momentaneamente sul podio

Subito il riscatto. Scafatese-Foggia 2-1 vale tantissimo per i canarini di mister Facciolo. I gialloblu si mettono alle spalle il bruttissimo scivolone di Potenza e ritrovano vittorie e sorrisi. Decidono il gol di Brunet e una prodezza di Volpicelli. Nel finale i brividi dopo il 2-1 di Bigonzoni. Decisivo Forte per sigillare un successo che al momento riporta i canarini al terzo posto.

La partita

La Scafatese indirizza subito il match: sugli sviluppi di corner Brunet svetta prima di tutti e insacca (10'). I canarini vanno due volte vicino al raddoppio prima con Volpicelli, poi con Emmausso. Il Foggia perde l'ex Salernitana Berra perr infortunio e mettono i brividi con Del Sole (37') e con Ravasio (39'). In apertura di ripresa la Scafatese chiude i conti: Volpicelli va prima vicinissimo ad un super gol (54') che poi trova (57'). Doppio passo e conclusione dal limite che muore all'incrocio.Il Foggia prova a riaffacciarsi in avanti con un colpo di testa di Seck pericoloso che accarezza il palo. Bigonzoni riapre il match: su azione caotica il numero 27 dei rossoneri trova un gran gol in area di rigore, figlio di una conclusione che bacia la traversa prima e si deposita in rete poi (37' st). La Scafatese soffre, rischia sul clamoroso errore di Luciani da pochi passi (93') e poi deve ringraziare Forte che salva su Panico (94'). Alla fine è gioia campana.