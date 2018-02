Salerno Basket ’92, brusco stop a Cercola Granatine non pervenute: ora testa alla Coppa Campania, poi partirà la fase a orologio

Il Salerno Basket ’92 chiude la stagione regolare con 16 punti e giù dal podio, in netto calo rispetto a un girone d’andata che l’aveva visto sugli scudi in vetta alla classifica. Granatine ko a Cercola, troppo molli contro una squadra pur ben attrezzata: il finale è di 75-35, quaranta punti che fanno male alla compagine di coach Dello Iacono, ora obbligata a ricaricare le batterie e a voltare decisamente pagina in vista della fase a orologio, con altre sei partite da giocare (fuori casa con le tre squadre che la precedono in graduatoria – Capri, Stabia, Cercola - ed in casa con le tre che seguono, ovvero Ruggi, Sorrento e Ariano Irpino) prima di stabilire la graduatoria finale: i punti conquistati da ogni squadra si sommeranno a quelli già ottenuti nella stagione regolare per poi decretare le prime due classificate che accederanno ai playoff promozione in A2.

Il sorteggio dei calendari per l’appendice del campionato si terrà all’inizio della prossima settimana ma, frattanto, il Salerno Basket ’92 non può permettersi di sedersi. Si tornerà sul parquet già sabato 17 febbraio, infatti, per disputare i quarti di finale di Coppa Campania tra le mura amiche del PalaSilvestri: palla a due alle 19:30 contro il Basket Stabia nel remake del match di campionato disputato (e perso 51-82) tre settimane fa. In palio c’è l’accesso alle final four della competizione regionale.

AZZURRA CERCOLA-SALERNO BASKET 75-35 (17-7; 40-14; 66-28)

CERCOLA: D’Avolio 8, Romano, Persico 2, Scarpati 1, Popolo 11, Margio 5, Mattera, Gemini 16, fedele 12, De Martino, Esposito 20. All: Patrizio.

SALERNO: Ingrassia 3, Caputo 1, De Mitri 10, Galdi ne, Arase ne, Ceccardi 3, V. Esposito, Assentato 8, Giulivo, Ledda ne, Manolova 8, Melin 2. All: Dello Iacono.

Arbitri: Luigi Marino di Caserta e Valeria Santoro di Maddaloni

