Jomi, Coppola: a Casalgrande, una gara molto importante Il team di Hrupec domani di scena contro la Casalgrande Padana

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena domani sabato 7 aprile con fischio d’inizio alle ore 18:30 al Pala Keope contro la Casalgrande Padana nel match valevole quale nona giornata di ritorno del Regular Season. Questa settimana a presentarci la sfida contro la Casalgrande Padana è il capitano Antonella Coppola: “sabato ci attende una gara molto importante. La sfida contro la Casalgrande Padana arriva dopo varie settimane di sosta durante le quali numerose squadre hanno lavorato a ranghi ridotti, senza alcune atlete importanti impegnate con la nazionale italiana. Nonostante tutto ciò arriviamo alla sfida di sabato molto cariche e motivate. In questa settimana abbiamo lavorato sodo per migliorare il gioco e l’assetto di squadra. Sicuramente – prosegue Antonella Coppola – andiamo a Casalgrande per disputare una buona gara e mettere in campo tutto il nostro valore. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, sappiamo che sarà una gara molto impegnativa sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico” Il capitano della Jomi Salerno poi conclude: “Noi ce la metteremo tutta per raggiungere la vittoria e per mantenere intatto il primato”.

M.G.