Ecco chi è l'arbitro di Palermo-Salernitana La scheda tecnica di Daniele Minelli. Salernitana mai sconfitta nei due precedenti in campionato

Sarà il signor Daniele Minelli l’arbitro che dirigerà l’incontro in programma giovedì sera allo stadio “Renzo Barbera” tra Palermo e Salernitana. Il 35enne fischietto della sezione di Varese, quinto anno alla Can B, vanta 71 presenze in cadetteria (3 in Serie A) con un bilancio di 29 vittorie interne (40,85%), 22 pareggi (30,99%), 20 vittorie esterne (28,17%), 27 rigori concessi e 32 espulsioni.

Nell'attuale torneo ha diretto 8 volte, con 2 pareggi e ben 6 vittorie esterne. Ci sono due precedenti tra Minelli e la Salernitana con un pareggio e una vittoria. Il primo risale al torneo 2015-16, a Novara con la gara terminata 1-1, neI quale il fischietto veneto fu tutt’altro che impeccabile, commettendo errori da ambo le parti. Nei minuti finali del primo tempo non concesse un rigore alla Salernitana per una trattenuta di Troest ai danni di Donnarumma. I padroni di casa lamentarono una mancata espulsione di Trevisan, da sponda opposta le critiche per un'affrettata espulsione di Bernardini per doppia ammonizione. L'altro risale al campionato scorso: Salernitana-Ternana della 14^ giornata, gara terminata 4-2 per i padroni di casa. Nell'occasione un calcio di rigore concesso ai granata per un fallo ai danni di Perico e realizzato da Vitale con pallone insaccatosi sotto la traversa. Gli ospiti terminarono la gara in nove uomini per le espulsioni di Meccariello (al 39' del p.t.) e di Surraco (al 48' del s.t.).

Minelli sarà coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale di gara Fabio Pasciuta di Agrigento.

Maurizio Grillo