La Pro Vercelli chiede un attaccante alla Salernitana Il tecnico Atzori avrebbe dato il consenso all'eventuale suo arrivo

Con l'eventuale arrivo di Simone Palombi, il sacrificato tra gli attaccanti granata dovrebbe essere Alejandro Rodriguez. Proprio una settimana fa la redazione di Granatissimi.Ottopagine aveva coinvolto i tifosi in un sondaggio:

«Inchiesta Granatissimi: tra Bocalon, Rossi e Rodriguez, chi cederesti e chi prenderesti al suo posto?». La risposta è stata abbastanza chiara. E' emerso, innanzitutto, che tra i tre il preferito è Rossi, in pochi coloro che si sono espressi negativamente sul suo conto. Poi è stata lotta tra Bocalon e Rodriguez, con quest’ultimo che ha vinto il “triste duello”.

Insomma, il risultato finale: Rodriguez 53% dei voti, a seguire Bocalon 35% e infine Rossi con il solo 12%. Ebbene, sembra che il “consiglio” dei tifosi granata sia stato condiviso anche dalla società. Attualmente chi ha più probabilità di lasciare Salerno è proprio l'attaccante spagnolo. E' la Pro Vercelli a interessarsi del cartellino del giocatore, anche perché Raicevic potrebbe lasciare la squadra piemontese. Non potendo raggiungere l'altro obiettivo Monachello, come precisa il sito di Alfredo Pedullà, le attenzioni della società del tecnico Atzori sono state rivolte alla punta della Salernitana, ma di proprietà del Chievo Verona. Non sarebbero previste contropartite tecniche.

Maurizio Grillo