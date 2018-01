Salernitana, proposti due attaccanti. No a Calaiò Le ultimissime di mercato

La partenza di Rodriguez e l'arrivo di Palombi non bastano a colmare la lacuna evidente nel reparto offensivo. La scelta di mandare via praticamente tutti gli esterni ad eccezione di Sprocati, Orlando e forse Alex nasce dalla precisa indicazione data da un allenatore che vuole ripartire dal 3-4-1-2 e da due attaccanti di peso che possano segnare con continuità. Bocalon resterà nonostante la corte spietata di Eziolino Capuano, Rossi e Palombi sono bravi e di prospettiva, ma non possono certo risolvere il problema della Salernitana e così, dovendo prendere una quarta punta, è facile prevedere che si virerà su un elemento di esperienza, ma che rientri nel budget prefissato dalla società. Lo abbiamo detto più volte, lo ribadiamo: almeno per il momento non è mai stata presa in considerazione la pista Calaiò. Lo ha detto la dirigenza, lo hanno confermato i presidenti, lo ribadiscono anche a Parma. Nelle ultime ore sono stati proposti due nomi già in passato accostati alla Salerntiana. Come abbiamo anticipato lo scorso 31 dicembre (clicca qui), Mario Giuffredi spingerebbe per il trasferimento a Salerno dell'attaccante Cocco, in passato protagonista assoluto con la maglia del Vicenza, ma nelle ultime stagioni finito nel dimenticatoio anche a causa di molti problemi fisici. Nel 2016 fu ad un passo dai granata prima della scelta- azzeccata- di trattenere Coda e Donnarumma, al momento il suo nome non stuzzica la fantasia di Fabiani.

Discorso simile per Raicevic, anche lui super trascinatore del Vicenza al punto che il Napoli sembrava disposto ad offrire cifre milionarie pur di assicurarsene le prestazioni. Poi il calo, con un'annata pessima in Veneto, poche chance a Bari e un girone d'andata anonimo a Vercelli. Che possa rientrare nell'ambito di uno scambio con Rodriguez dietro placet del Chievo? Non è da escludere, ma la sensazione è che, per l'attaccante di qualità, la Salernitana possa aspettare gli ultimi giorni di mercato e dare un'occhiata agli esuberi dalla A. Il Bologna continua a proporre senza successo Avenatti, Floccari piaceva tantissimo la scorsa estate e potrebbe lasciare Ferrara (l'ingaggio è fuori portata), chissà che non possa spuntare il classico nome a sorpresa come spesso accaduto durante l'era Fabiani.

Gaetano Ferraiuolo