Serie B: le news di calciomercato Le trattative di giornata delle altre 21 squadre di Serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato anche per le 22 squadre di Serie B. Queste le loro trattative in corso:

Ascoli: ufficiale Santini in prestito al Siena.

Avellino: si guarda in casa Carpi, oltre Banchard si segue anche Saber.

Bari: chiesto Niccolò Zanellato al Milan.

Brescia: Boscaglia chiede Macheda per l'attacco. Ceduto Cattaneo alla Reggiana.

Carpi: Arthur Kevin Yamga vicino al Pescara.

Cesena: si cerca il sostituto di Konè.

Cittadella: i veneti vincono la corsa per Vido dell'Atalanta, arrivato in prestito.

Cremonese: Stanco vicino all'Alessandria.

Empoli: si cerca ancora il colpo in difesa, sondato Maietta del Bologna.

Foggia: in lista di sbarco Sarno, il fantasista potrebbe rescindere il proprio contratto. Per la porta idea Rosati.

Frosinone: centrocampo al completo, ora si penserà agli altri reparti.

Novara: richieste per Macheda, con il Brescia in prima linea. In entrata riallacciati i contatti con Bernardini della Salernitana.

Palermo: si raffredda la pista per Calegari del PSG.

Parma: l'acquisto di giornata appartiene sicuramente ai ducali, ovvero Ciciretti del Benevento, prelevato in prestito fino a fien stagione. Ai dettagli anche Aramndo Anastasio, giovane in arrivo dal Napoli. Poi gli emiliani penseranno alle uscite.

Perugia: per Lorenzo Penaioli, interessantissimo profilo, c'è anche il Torino.

Pescara: Benali arrivato a Crotone, in attacco sondati Falco e Yamga.

Pro Vercelli: uffiicale all'arrivo del centrocampista Ivan, arrivato dalla Sampdoria.

Spezia: si insiste per Moro della Spal, Aniello Salzano è l'alternativa.

Ternana: anche gli umbri interessati ad Antonio Cinelli, centrocampista del Chievo parcheggiato a Cremona. Ufficializzato Castelletti.

Venezia: sfumato definitivamente Vido, picche per Bocalon della Salernitana, Denis resta difficile.

Virtus Entella: il difensore Gabriel Cleur passa in prestito al Siena. In entrata trattativa ben avviata per Toni Nikic, centrale difensivo classe '98.

Simone Gallo