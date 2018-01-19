Lega B: i numeri di maglia aggiornati

La LNPB comunica le integrazioni apportate, alla data odierna, negli elenchi delle numerazioni delle maglie da gioco:
ASCOLI 7. ALVES DE LIMA RAPHAEL “MARTINHO” 15. CLERICI NICOLO’ 23. GANZ SIMONE ANDREA 36. RICCIARDI MANUEL 37. TARQUINI ANTONIO 38. UBALDI SIMONE 39. VENTOLA DANILO GIACINTO 40. ZIMBARDI ANDREA 41. CAPPONI ANDREA 42. D’AGOSTINO MATTIA 43. DA COL DANIEL 44. SCORZA CHRISTIAN 45. MONACHELLO GAETANO
AVELLINO 23. DE RISIO CARLO 31. CARBONELLI TOMMASO 32. GRECO ROBERTO 33. WILMOTS RENO JOHAN
BARI 5. OIKONOMOU MARIOS 19. BALKOVEC JURE 33. EMPEREUR ALAN
CARPI 11. MELCHIORRI FEDERICO 31. ZANOLI ALESSANDRO
CESENA 13. SUAGHER EMANUELE 23. NDIAYE’ MOUSSA 32. EMMANUELLO SIMONE
CITTADELLA 22. VETTOREL THOMAS 23. LIVIERO MATTEO 29. VIDO LUCA 31. DALLA BERNARDINA GABRIELE
CREMONESE 23. CINAGLIA DAVIDE 28. PUTZOLU TOMMASO
FROSINONE 35. CHIBSAH YUSSIF RAMAN 36. ANGELI LORENZO 37. KONE’ MOUSSA
NOVARA 15. MARACCHI FEDERICO
PALERMO 9. MOREO STEFANO 23. CORENTIN FIORE
PESCARA 28. GRAVILLON ANDREW
PRO VERCELLI 1. GILARDI ALESSANDRO 13. GOZZI SIMONE 20. IVAN DAVID 21. DA SILVA GLADESTONY 22. PIGLIACELLI MIRKO
SALERNITANA 19. PALOMBI SIMONE
SPEZIA 20. PALLADINO RAFFAELE
TERNANA U. 7. STATELLA GIUSEPPE 9. PIOVACCARI FEDERICO 15. RIGIONE MICHELE 17. ARGENTO GIUSEPPE 33. VITALI TOMMASO 34. CASTELLETTI ANDREA
VENEZIA 2. CICAGNA EMANUELE 11. FIRENZE MARCO 29. TAGLIAPIETRA SIMONE
V. ENTELLA 16. GATTO LEONARDO 25. ACAMPORA GENNARO