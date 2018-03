Rinviate le gare a Parma e a Vercelli La Lega B comunicherà nei prossimi giorni le date del recupero

Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia, valide per l’8a giornata di ritorno del campionato Serie B ConTe.it e programmate nel pomeriggio, non si giocheranno. Infatti in seguito ai sopralluoghi dei GOS di Parma e Vercelli di questa mattina si è verificata la presenza di ghiaccio e neve in tutti i settori scoperti dell’impianto e delle vie di esodo a causa delle nuove precipitazioni nevose di oggi, con la conseguente non sussistenza delle condizioni di sicurezza che ha determinato il parere negativo sull’agibilità degli impianti. La Lega B comunicherà nei prossimi giorni le date del recupero.

