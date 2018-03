Salernitana, prestazione autorevole, ma Rodriguez... Tutti attendevano Donnarumma e invece l'altro ex dà una svolta alla gara

La striscia positiva della Salernitana si ferma a quattro risultati utili consecutivi. La sconfitta del Castellani era da mettere in preventivo, come le statistiche pre-gara evidenziavano. Un vero peccato perché la squadra aveva tenuto bene il campo per un'ora, non consentendo al forte potenziale offensivo avversario di esprimersi al massimo. Particolare sottolineato dallo stesso Andreazzoli ai microfoni di Otto Channel: “La Salernitana è stata brava a ridurre il nostro possesso senza farci fraseggiare”. La gara l'ha cambiata Rodriguez in venti minuti, entrato in campo al posto di uno spento Donnarumma. E il rammarico aumenta perché si tratta di un altro ex, ceduto forse un po' frettolosamente, nel mercato di gennaio, mentre da parte opposta si è avvertita la mancanza di un goleador: “Il nostro portiere non ha fatto una parata”, ha aggiunto il tecnico dei toscani. A complicare maggiormente le cose, l'infortunio di Bocalon, uscito anzitempo e lo scarso impatto sulla gara avuto da Palombi, che ha preso il suo posto. E poi, paradossalmente, la sostituzione Vitale con Popescu, che avrebbe dovuto dare maggiori garanzie nel reparto arretrato non ha sortito gli effetti voluti, considerato che dopo quattro minuti dal suo ingresso in campo, è giunto il primo gol dei padroni di casa.

Vediamo le principali statistiche della gara estratte dal sito ufficiale della Lega B.

Dati nettamente a favore dell'Empoli

Empoli in vantaggio per: passaggi (579 vs 416), passaggi completati (478 vs 304), tiri (17 vs 7), tiri dentro area (7 vs 1) e percentuale possesso palla (61 vs 39). Salernitana avanti solo per corner (4 vs 6).

Tra i recordman della gara: Castagnetti e Zajc da una parte, l'ex Odjer, Monaco e Casasola per gli ospiti, grazie ai duelli vinti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Empoli 4 Salernitana 3

Passaggi

Empoli 579 Salernitana 416

Passaggi completati

Empoli 478 Salernitana 304

Tiri

Empoli 17 Salernitana 7

Tiri dentro area

Empoli 7 Salernitana 1

Falli fatti

Empoli 14 Salernitana 13

Falli subiti

Empoli 13 Salernitana 14

Percentuale possesso palla

Empoli 61 Salernitana 39

Ammonizioni

Empoli 1 Salernitana 1

TIRI

Francesco Caputo (Empoli) 4

A. Rodriguez (Empoli) 3

Matteo Ricci (Salernitana) 2

Miha Zajc (Empoli) 2

Alfredo Donnarumma (Empoli) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Giovanni Di Lorenzo (Empoli) 77

Ismaél Bennacer (Empoli) 68

Manuel Pasqual (Empoli) 64

Miha Zajc (Empoli) 60

Michele Castagnetti (Empoli) 50

DUELLI

Michele Castagnetti (Empoli) 6

Moses Odjer (Salernitana) 4

Salvatore Monaco (Salernitana) 4

Tiago Casasola (Salernitana) 4

Lorenzo Lollo (Empoli) 3

Maurizio Grillo