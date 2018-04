Salernitana, ancora una prova autorevole Questa volta, rispetto al Castellani, l'ok è nella ripresa. Decisivi i cambi, ma Colantuono....

Buona prestazione della Salernitana al San Nicola di Bari. Nella splendida cornice coreografica offerta dalle due tifoserie amiche e gemellate da decenni, il risultato di 1-1 rispecchia l’andamento della gara e alla fine accontenta tutti. Un po’ meno la squadra di Grosso, che lotta per un traguardo importante, ma in alcuni frangenti bisogna anche accontentarsi. In fondo, un punto muove sempre la classifica. Un tempo e un gol per parte, come dicevamo, a conferma del risultato giusto per quello che le due squadre hanno offerto nell’arco della gara. Prestazione abbastanza autorevole della compagine di Colantuono, un po’ come quella vista al Castellani nel turno scorso, con la differenza che la Salernitana a Empoli aveva tenuto ottimamente il campo per poi perdersi nella ripresa quando l’ex Rodriguez ha risolto la gara. Al San Nicola la formazione granata ha fatto bene nella seconda parte. Decisivi alcuni cambi di Colantuono, che a dire il vero, aveva messo in campo un undici che aveva destato già molte perplessità prima dell’inizio della partita. Comunque in entrambe le gare, appare netta una crescita della squadra che lascia ben sperare per il futuro. Mancano otto punti (a otto turni dal termine della regular season) alla fatidica quota 50, a detta di tanti addetti ai lavori, il punteggio necessario per raggiungere l’obiettivo minimo della salvezza. La Salernitana non dovrebbe faticare molto a raggiungerla. Poi resterà da onorare la parte restante del torneo e finalmente si potrà iniziare a programmare il futuro. Sono tante le aspettative dei tifosi granata in vista dell’anno del centenario.

Dati statistici a tutto vantaggio del Bari

Le statistiche della gara della Lega B confermano quanto già detto nella gara di presentazione. I dati parlano a tutto vantaggio della compagine di casa, con prevalenza per: passaggi (454 vs 391), passaggi completati (346 vs 285), tiri (13 vs 6), tiri dentro area (6 vs 5), percentuale possesso palla (55 vs 45). In quest’ultimo caso nel primo tempo era molto più evidente a tutto vantaggio della squadra di Grosso. Da parte granata solo corner (6 vs 7), ma in compenso il team di Colantuono nella ripresa è riuscito a capitalizzare al massimo (nel caso specifico con un calcio da fermo) le poche occasioni create davanti a Micai.

Tra i recordman della gara: Nené e Basha da una parte, Tuia per gli ospiti.

Maurizio Grillo