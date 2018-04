Salernitana: Sprocati scalda i motori, in gruppo Ricci e Boca La squadra di Colantuono prepara la delicata sfida contro il Cesena

Entra nel vivo la settimana che porta alla sfida tra Salernitana e Cesena. La squadra di Colantuono vuole raggiungere quanto prima quota 50 punti, e per farlo serve non ciccare queste sfide, soprattutto all’interno delle mura amiche. Il tecnico romano ha aperto la doppia seduta d’allenamento di ieri con un lavoro di velocità seguito da partite a pressione. Nel pomeriggio poi c’è stato un un riscaldamento tecnico seguito da un lavoro difensivo in situazioni di gioco. In gruppo sono tornati anche Ricci e Bocalon, ed entrambi saranno tenuti d’occhio per capire le loro reali condizioni fisiche in vista di sabato. Nel caso di rinnovato forfait, Colantuono ha già pronte le alternative: a centrocampo senza Ricci, e dopo l’ennesima prova amara di Signorelli, potrebbe essere dirottato Minala al centro del reparto con Odjer e Kiyine ai lati. In attacco difficilmente Sprocati resterà fuori per la seconda gara consecutiva, quindi l’ex Pro Vercelli potrebbe far reparto con Rossi e Palombi, riformando il tridente “verde” ammirato nelle primissime gare dell’era Colantuno. Più defilati al momento Di Roberto e Rosina, ma è troppo presto per parlare già di ballottaggi. Le conferme, però, arrivano sicuramente dal reparto difensivo, che fino a questo momento sta tenendo botta all’infortunio di Pucino, con un Tuia in formato bomber.

Simone Gallo