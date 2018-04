Sondaggio: la difesa punto di forza del presente e del futuro C'è chi chiede il rinnovo per Tuia, chi spera nella pace con Bernardini. Diffidenza su Vitale

Come ogni settimana, nel corso della trasmissione "Granatissimi" in onda il martedì alle 21 su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) abbiamo provato a coinvolgere i tifosi attraverso un sondaggio incentrato sull'argomento del momento. Stante il rendimento dei calciatori attualmente in rosa, abbiamo puntato l'attenzione sul reparto difensivo che, anche grazie al lavoro di mister Colantuono, sta migliorando di settimana in settimana subendo poche reti e mettendo in difficoltà gente di spessore e che si è infranta su un autentico muro. Tutti i votanti- numerosi e come sempre pronti ad animare il dibattito nello spazio riservato ai commenti- concordavano sul fatto che bisogna ripartire da due autentiche colonne: il terzino Raffaele Pucino e il centrale Tiago Casasola, capace di conquistare il cuore e la fiducia di tutti dopo essere stato accolto con incomprensibile scetticismo, ma sempre titolare e tra i migliori dal giorno della firma ad oggi. Quanto all'ex terzino del Lanciano, è sufficiente ricordare la sua professionalità, il ruolo di rilievo all'interno dello spogliatoio e la capacità di adattarsi in qualunque zona del campo per capire i motivi del legame strettissimo con il pubblico di fede granata, da sempre capace di affezionarsi ad un giocatore soprattutto per la sua serietà e per l'attaccamento alla maglia. Non sono mancati anche i voti per Alessandro Tuia, in particolare Carmine Apicella sostiene che "vada ricompensato con un contratto a vita, è partito con noi che era un ragazzino e giocavamo il campionato di C2 e non ha mai detto una parola fuori posto anche quando non giocava. E' un capitano serio, che non alza la voce e allo stesso tempo sa caricare i compagni. Assolutamente fondamentale ripartire da lui". Spezia e Novara, che hanno chiesto informazioni, sono dunque avvisate.

Rispetto ad un anno fa è totalmente cambiato anche l'atteggiamento verso Schiavi, additato quasi come un "peso" per la squadra, ma che in tantissimi sperano di vedere ancora a Salerno. Poche preferenze per Popescu, in molti cederebbero Mantovani non tanto per le qualità tecniche (da questo punto di vista sono arrivati apprezzamenti e attestati di stima) quanto per la consapevolezza che troverebbe poco spazio per la terza stagione di fila. "Magari rinnoviamogli il contratto e giriamolo in prestito a qualche società di serie B" la proposta di Lorenzo Severino. Se per Schiavi l'indice di gradimento è salito, discorso diametralmente opposto per Vitale: le performance di quest'anno hanno spinto molti lettori a chiedere alla dirigenza di acquistare a giugno un forte terzino sinistro "perchè è troppo sicuro di sè e ci fa subire una marea di gol" come scrive Giacomo Salmaso da Trieste, tesi condivisa da Dario Napolitano che pensa che "il tempo di Vitale a Salerno sia finito, con l'ingaggio che prende si può acquistare un giovane di prospettiva molto più fprte di lui". Molti altri- il 40%- invece lo blinderebbero "perchè" scrive Salvatore Oliva "potenzialmente è il più forte terzino della B, solo a Salerno con la nostra grande incompetenza possiamo metterlo in discussione. Con lui e Pucino terzini e Casasola e Schiavi centrali siamo a posto". Non mancano i tifosi che sperano ci sia un accordo con il Perugia per acquistare a titolo definitivo Monaco, c'è poi una voce fuori dal coro ed è quella di Enzo Ricciardi: "Nel calcio e nella vita quanto detto la mattina non conta la sera e solo ad una cosa non c'è rimedio: Bernardini e la società si chiariscano e proseguano insieme perchè perdere a zero il più forte della rosa sarebbe un peccato". Che possa davvero andare a finire così?

Gaetano Ferraiuolo