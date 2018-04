Cremonese-Salernitana: prevendita biglietti Tagliandi a disposizione da domani giovedì alle ore 16. La vendita è libera

L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 16:00 di giovedì 12 aprile, saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara di Campionato Serie B ConTe.it Cremonese – Salernitana in programma martedì 17 aprile alle ore 20:30 presso lo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona al prezzo intero di € 12,00 e ridotto under 18 di € 5,00 presso i punti vendita del circuito LisTicket. E’ inoltre possibile acquistare il biglietto online cliccando qui.

La vendita è libera, senza quindi obbligo di possesso della Tessera del tifoso. La prevendita terminerà alle ore 19:00 di lunedì 16 aprile.

Redazione Sport