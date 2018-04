Prevendita, code per...la finale di coppa Italia Al momento un autentico flop, ma serve un grande Arechi per la sfida decisiva

Quando stamattina abbiamo visto lunghe code presso le ricevitorie, abbiamo sperato e pensato che improvvisamente la gente avesse capito l'importanza della partita di sabato pomeriggio recandosi in massa in tabaccheria per acquistare il prezioso biglietto. Poco dopo, però, siamo stati tristemente smentiti dall'affissione di un eloquente cartello riportante la scritta: "I tagliandi per la gara di coppa Italia tra Juventus e Milan sono terminati", segnale evidente che le centinaia e centinaia di persone in fila poche ore fa pensavano a tutto fuorchè alla gara col Cesena che vale mezza fetta di salvezza. Come abbiamo rimarcato nei giorni scorsi, è davvero incredibile che una tifoseria come quella granata non abbia capito quanto possa essere fondamentale incamerare i tre punti a cospetto dei terribili ragazzi di Castori, un undici che preso singolarmente non vale certo quella posizione di classifica e che può creare più di un grattacapo. Due anni fa, sempre con annessa giornata granata, 23mila paganti arrivarono da tutt'Italia per spingere la Salernitana contro il Modena, oggi sembra quasi che uno scontro diretto passi inosservato e che tutti considerino la B un qualcosa di acquisito, scontato e dovuto dimenticando da dove sia ripartito il calcio salernitano e quanto la cadetteria rappresenti comunque un punto di forza per la città di Salerno. Certo, pensare alla salvezza dopo la promessa del progetto triennale può aver fatto storcere il naso così come l'assenza di iniziative abbinate alla seconda giornata granata ampiamente prevista già ad inizio stagione (siamo certi che con 5-8 euro in tutti i settori ci sarebbe stata la corsa al biglietto), ma ora è il momento di spingere e di dare una mano affinché l'anno prossimo si possa davvero alzare l'asticella. Al momento il cassiere ha ben poco da sorridere: 877 biglietti venduti (stavolta con prevalenza per il settore distinti), vale a dire anche 2500 abbonati stanno prendendo tempo prima di decidere se saranno presenti o meno sugli spalti. In totale attesi seimila spettatori, quanti davvero stanno dimostrando di avere a cuore le sorti del cavalluccio marino e potranno chiedere qualcosa in più dall'anno prossimo. Su sponda cesenate risposta...singolare: appena un biglietto venduto, ma domani i club organizzati della Sud dovrebbero aderire in massa e seguire il cavalluccio marino romagnolo in una sfida che vale una stagione. Salerno lo capirà?

Gaetano Ferraiuolo