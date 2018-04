La scheda di Marinelli: solo due i precedenti La scheda del direttore di gara designato per Salernitana-Cesena

Sono state rese note da poco le designazioni arbitrali per il 35° turno della Serie B 2017/18. Per Salernitana-Cesena è stato scelto il Sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il fischietto laziale nel corso della sua carriera fin qui ha raccolto 28 gettoni di presenza in Serie B ed uno in Serie A. Nelle 28 gare citate i risultati sono pressappoco in equilibrio perfetto: 9 vittorie interne (32,14%) 10 pareggi (35,71%) e 9 vittorie esterne (32,14%). Nove, sono invece i cartellini rossi sanzionati, mentre 7 i rigori concessi. Con la Salernitana Marinelli ha solo due precedenti: il primo risale al primo turno della Coppa Italia 2014/15, quando i granata furono eliminati dall’Alessandria grazie al gol partita di Adriano Mezavilla dopo appena sette minuti. L’ultimo precedente, invece, è della passata stagione: Salernitana-Trapani, finita 2-0 con i gol di Vitale e Donnarumma. Una sconfitta ed una vittoria dunque. Anche il Cesena vanta due precedenti, con un pareggio ed una vittoria, quest’ultima anche qui nella passata stagione ed anche qui a discapito del Trapani (2-1 in trasferta). Marinelli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina ed Andrea Tardino di Milano. Il quarto uomo invece sarà Mario Vigile di Cosenza.

Simone Gallo