Proposta alla società la maglia del centenario Bella iniziativa della pagina facebook "La Salernitana"

Due mesi fa la pagina facebook I love Salerno e la Salernitana rilanciò un'idea originale provando ad immaginare le maglietta con la quale disputare il campionato del centenario (clicca qui per vedere le foto), un mix tra passato, presente e futuro con la gigantografia di Agostino Di Bartolomei in bella vista e la S di VIgnelli sulle maniche a rivendicare il senso di appartenenza e "per far capire a tutti e subito chi siamo e da dove veniamo", per usare un'espressione tanto cara all'ex Sindaco Vincenzo De Luca. Oggi tocca ai ragazzi del gruppo "La Salernitana" guidati da Paolo Speziale portare a compimento un progetto studiato in questi mesi in collaborazione con EzDesign e che spingerà tanti tifosi a inviare una richiesta ufficiale alla società di Lotito e Mezzaroma per sponsorizzare la divisa che vi mostriamo in questa foto e che sta già riscuotendo un grande successo sul web. "Proposta semplice ed elegante, il Granata è ovviamente il colore dominante di quella che dovrebbe essere la prima maglia da gioco. Un granata che va a chiudersi con le rifiniture sul colletto Bianco e Celesti (i primi colori sociali della storia del club del cavalluccio), dal bottone (bianco). Le rifiniture in bianco e celeste sono poi richiamate anche sulle maniche. La maglia è decorata con un pattern che ricorda quello della stagione 1994-1995, con il ripetersi del Cavalluccio, tono su tono di una tonalità più scura rispetto al granata della maglia. Un Pattern che non va ad intaccare l’essenzialità e la pulizia della jersey, ma che le conferisce ancora più eleganza" la spiegazione "tecnica" dei gestori della gettonatissima pagina facebook, appoggiati nell'iniziativa da tanti internauti che si dicono scontenti della maglia utilizzata quest'anno. "Sembra viola" e "Quel colletto azzurro è inguardabile" due dei commenti che abbiamo catturato spulciando tra le varie proposte.In attesa di capire se proseguirà la collaborazione con Givova, ecco dunque la seconda proposta ufficiale: il granata in bella vista, il cavalluccio marino scudato sul petto e riproposto in miniatura a più riprese, un accenno di celeste e bianco per ricordare la prima divisa della Salernitana. Semplice, ma efficace e completa. La dirigenza approverà quest'idea? Ancora è presto per saperlo, chissà che non possa essere riproposta l'iniziativa della stagione 2013-14, quando furono proprio i tifosi a scegliere tra 4 proposte la divisa della loro squadra del cuore.

Gaetano Ferraiuolo