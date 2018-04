I precedenti: 6-1 contro Castori nel 2004 in un Arechi vuoto Le lacrime di Gregucci, l'esonero di Grassadonia. Cesena mai vittorioso a Salerno

che si giocherà sabato pomeriggio sarà la decima sfida a Salerno tra la Salernitana e il Cesena, ormai una classica partita per il campionato di serie B. Nei complesso sono favorevoli i precedenti disputati allo stadio Arechi, con un bilancio di 3 vittorie e sei pareggi ed un bottino di 17 gol segnati e appena sette subiti . I romagnoli, dunque, non hanno mai vinto nell’impianto di via Salvador Allende, mentre in casa hanno perso soltanto una volta contro la Salernitana nel segno di Coda e Bagadur, rete arrivata proprio mentre l'arbitro Baracani stava fischiando per tre volte rimandando le squadre negli spogliatoi. Altra curiosità: il Cesena è stato ospite della Salernitana solo nel campionato cadetto e non ha mai avuto "l’onore" di riuscire a giocare allo stadio Vestuti. Nel corso dell'era Lotito-Mezzaroma, il cavalluccio marino del Sud e l'ippocampo bianconero si sono incrociate due volte e in entrambi i casi la sfida è terminata con il risultato di 1-1: nel 2015, in totale emergenza, i padroni di casa passarono in vantaggio con Bovo, colpirono un palo clamoroso con Empereur, ma subirono la rimonta nella ripresa grazie al solito Ciano che, nella circostanza, aveva commesso un evidente fallo non sanzionato da Pinzani. 1-1 anche l'anno scorso, sempre in rimonta: granata in vantaggio con un gol rocambolesco di Minala, pareggio di Cocco pochi minuti dopo favorito anche da un errore dell'ex Gomis, successivamente determinante. Tra i vari match uno è stato quello valevole per la Coppa Italia 2008-2009, col Cesena di allora allenato da Bisoli e sconfitto dai granata nel giorno dell'esordio di Castori, ora proprio alla guida dei bianconeri.

Se negli anni Novanta le goleade granata quasi non facevano notizia (il Cesena ne prese 5, potevano essere almeno il doppio per il numero di occasioni create), nel 2004 accadde l'incredibile. In uno stadio completamente vuoto e con gli ultras all'esterno in contestazione a chiedere l'esonero di Imborgia e l'addio di Aliberti, la Salernitana salvò la panchina di Gregucci vincendo con un tennistico 6-1, tra l'altro con sei marcatori diversi: a bersaglio l'ex Olivi, Longo, Zaniolo, Palladino, Ferrarese e Benjamin, a nulla valse la rete del 2-1 siglata da Cavalli. Indimenticabili le lacrime di un allenatore che, in sala stampa, ringraziò la torcida granata "perchè quello è un atto d'amore immenso, non una contestazione. Li dobbiamo riconquistare, sono troppo importanti per noi". Ultima curiosità: contro il Cesena fu l'ultima partita targata Grassadonia, uno 0-0 contro una super squadra guidata da Parolo e Giaccherini che non bastò per evitare la contestazione del pubblico e l'esonero di Lombardi.

Ecco tutti i precedenti:

Campionato 2916-17 B Giornata 26 Salernitana-Cesena 1-1

Campionato 2015-16 B Giornata 9 Salernitana-Cesena 1-1

Campionato 2009-10 B Giornata 8 Salernitana-Cesena 0-0

Coppa Italia 2008-09 Salernitana-Cesena 3-1

Campionato 2004-05 B Giornata 13 Salernitana-Cesena 6-1

Campionato 1999-00 B Giornata 2 Salernitana-Cesena 1-1

Campionato 1996-97 B Giornata 7 Salernitana-Cesena 1-0

Campionato 1995-96 B Giornata 17 Salernitana-Cesena 0-0

Campionato 1994-95 B Giornata 5 Salernitana-Cesena 5-2

Gaetano Ferraiuolo