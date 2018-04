Tra i 100mila del Bernabeu spunta...Minala al 96' All'esterno dello stadio si celebra la vittoria nel derby di andata

L'intera italia calcistica, oggi, sta concentrando le proprie attenzioni sul match disputato ieri sera a Madrid tra il Real e la Juventus, una partita straordinariamente emozionante e che stava per regalare un'altra enorme soddisfazione dopo l'impresa della Roma sul Barcellona. Proprio quando il grosso sembrava fatto, però, i bianconeri sono stati condannati dall'assegnazione di un calcio di rigore molto contestato da Buffon e dalla società, ma piuttosto netto e che ha permesso a Cristiano Ronaldo di mandare a casa la Vecchia Signora a testa bassa per il secondo anno consecutivo. Mentre sul web tanti tifosi della Salernitana invitano tutti a concentrarsi esclusivamente sulla partita di sabato pomeriggio ("La Juventus si lamenta dell'arbitro, noi cosa dovremmo dire? Il vero scandalo è la sfida di Piacenza o quella di Verona" scrivono in tantissimi ricordano gli innumerevoli torti perpetrati ai danni dei granata), lì in Spagna qualcuno ha inteso ricordare un altro gol segnato ben oltre il 90', quello ormai celebre di Minala ad Avellino. L'immagine che vi mostriamo, tratta dalla bacheca facebook del super-tifoso Adriano De Falco (che nel 2010 fu ideatore dell'iniziativa "30mila all'Arechi per una squadra retrocessa"), è emblematica e simpatica: su un lampione antistante l'ingresso allo stadio ecco la scritta "2-1, 2-2, 2-3", con la foto di Minala che ammutolisce la torcida biancoverde e il chiaro riferimento ad uno dei trionfi più belli della storia granata. Segnale evidente che è derby 365 giorni all'anno e non solo due volte a campionato: e, per questa stagione, si divertono soltanto i tifosi della Salernitana...

Gaetano Ferraiuolo