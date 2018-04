4-3-3, Bocalon e Ricci tornano titolari. Rischia Odjer Il mister mischia le carte, provato anche Bernardini al fianco di Tuia. Qui Cesena: Cacia out

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento atletico seguita da esercizi di agilità. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro in fase di impostazione ed esercitazioni attacco alla porta negli ultimi 40 metri. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato contro il Cesena è fissata per domani alle ore 9:30 al campo “Volpe”, naturalmente a porte chiuse. Quanto alla formazione, il tecnico sta mischiando le carte e tutte le ipotesi sono da prendere in considerazione: scalpitano, infatti, calciatori che ultimamente hanno giocato poco e che sperano di poter fornire un contributo fondamentale in queste ultime otto giornate di campionato. Dovesse essere- come altamente probabile- 4-3-3 dinanzi a Radunovic agirebbero Casasola e Vitale lungo le corsie esterne e il tandem Tuia-Monaco al centro, sebbene nelle ultime ore Colantuono abbia sollecitato a più riprese Alessandro Bernardini provandolo anche tra i titolari per tastarne la condizione psicofisica. In mediana sicuro di rientrare Matteo Ricci, ai suoi lati ci saranno Odjer e Minala, con Kiyine confermato nel terzetto offensivo insieme a Sprocati e Bocalon, nettamente in vantaggio rispetto a Rossi e in crescita di condizione dopo le noie muscolari che lo afflissero la scorsa settimana e che lo costrinsero a guardare in tv la partita di Bari. Con l'eventuale rientro di Sprocati, inoltre, finirebbe in panchina anche Nunzio Di Roberto, protagonista in negativo in quel di Bari, ma complessivamente autore di un discreto girone di ritorno. Le soluzioni, però, sono davvero molteplici: Colantuono, infatti, starebbe pensando anche ad un atteggiamento particolarmente offensivo, con Kiyine che potrebbe agire da mezz'ala al posto di Odjer e un attacco a tre tutto corsa e fantasia. Chissà che non possa esserci la sorpresa Rosina, ma anche Palombi è stato provato tra i tre d'attacco stavolta come esterno. Nelle varie esercitazioni il mister ha lavorato anche sul 3-4-3, ma è una soluzione percorribile soprattutto in corso d'opera qualora non si sbloccasse il risultato.

Quanto al Cesena,è proseguita con una seduta mattutina sul sintetico dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi la marcia di avvicinamento alla sfida di Salerno.La troupe di Mister Castori ha iniziato l’allenamento dedicandosi ad una messa in azione tecnica-coordinativa prima di lasciare spazio ad una sessione prolungata di esercitazioni tattiche e situazionali a squadra schierata.La seduta è terminata con una serie di calci piazzati e tiri in porta dalla distanza. Come previsto quest’oggi è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni il difensore Esposito, aggregati nuovamente i Primavera Babbi e Ceccacci. Infine allenamento personalizzato per i bianconeri Jallow e Cacia, con il calciatore gambiano che ha svolto un lavoro specifico sul campo mentre l’attaccante calabrese si è limitato a terapie e palestra.La squadra si muoverà già oggi per Roma e domani mattina alle ore 11:00 effettuerà l’allenamento di rifinitura con seguente partenza in direzione Salerno. Cacia, oggetto del desiderio nel mercato estivo prima della firma di Rodriguez, dovrebbe dunque saltare la gara al pari degli squalificati Perticone e Suagher.

Gaetano Ferraiuolo