Salernitana-Cesena: la probabile formazione dei granata Le possibili scelte di Colantuono per la gara di domani

Siamo giunti alla vigilia della sfida tra Salernitana e Cesena. All’Arechi le due squadre ci contenderanno il 35° turno della Serie B 2017/18. I granata, impegnati nella rifinitura mattutina al “Volpe”, hanno bisogno di punti pesanti per chiudere quanto prima il discorso salvezza. Per raggiungere l’obiettivo Colantuono avrà a disposizione l’intera rosa, fatta eccezione per Pucino. Recuperati, infatti, Ricci e Bocalon, che hanno lavorato regolarmente con il gruppo in questi giorni. Resta da capire se entrambi saranno già schierati dall’inizio o solamente a partita in corso. Nel 4-3-3 del tecnico romano, le certezze arrivano dal pacchetto arretrato, il quale verrà riconfermato in blocco dopo la buona prova di Bari. A centrocampo, come detto, tutto dipenderà da Ricci: con l’ex Perugia dall’inizio in cabina di regia, saranno Kiyine e Minala le mezz’ali, altrimenti spazio ad Odjer con Minala al centro. In attacco Rossi e Bocalon si contendono una maglia da titolare, mentre a sinistra tornerà Sprocati. Sull’altra fascia è duello tra Palombi e Di Roberto, con Rosina possibile soluzione solo a gara in corso. Tra i convocati potrebbe tornare pure Akpa Akpro (anche lui allenatosi col gruppo), mentre Orlando potrebbe essere lasciato ancora una volta a disposizione della Primavera.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 90%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 55%

C - Kiyine 90%

A - Palombi 55%

A - Rossi 55%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Bernardini, Mantovani, Schiavi, Popescu, Zito, Odjer, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Di Roberto, Bocalon.

Ballottaggi:

Ricci 55% - Odjer 45%

Palombi 55% - Di Roberto 45%

Rossi 55% - Bocalon 45%

In dubbio: Akpa-Akpro, Orlando

Indisponibili: Pucino.

Simone Gallo