Salernitana-Cesena, la gara della verità Tre punti in palio all'Arechi che valgono doppio

E' in programma domani allo stadio Arechi la gara valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Salernitana e Cesena. Incontro fondamentale ai fini della classifica per quanto riguarda il discorso play-out. Una vittoria (che vale sei punti) soprattutto della formazione di Colantuono, metterebbe i granata in condizione di guardare in maniera più ottimistica il finale di stagione e la trasferta infrasettimanale, altrettanto difficile, contro la Cremonese. Il pareggio ottenuto sull'ostico terreno del San Nicola ha ridato morale, dopo la sconfitta, in parte anche abbastanza immeritata, contro la capolista Empoli. Anche il Cesena si presenta a Salerno con il morale alto, dopo la vittoria rotonda conseguita nell'altro scontro diretto con la Virtus Entella. Gara, quindi aperta sotto questo aspetto.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono nel confronto in leggero vantaggio la squadra di Colantuono: tiri in porta (147 vs 146), percentuale tiri in porta (38 vs 37), corner (156 vs 153), cross fatti (572 vs 461), percentuale cross (43 vs 40), cross riusciti (246 vs 184), contrasti (493 vs 480), passaggi (13013 vs 10247) e percentuale passaggi (80 vs 71). Da parte romagnola superiorità per: gol (42 vs 48), assist e occasioni create (32 vs 35), tiri (388 vs 392) tiri dentro area (198 vs 202), contrasti vinti (472 vs 480) e percentuale contrasti (96 vs 100). La squadra più cattiva è il Cesena, per ammonizioni (68 vs 76) ed espulsioni (4 vs 5).

Almeno secondo le statistiche, i padroni di casa partono leggermente favoriti, anche per il fattore ambientale. A dire il vero, stando ai dati della prevendita finora, mancherà un grosso apporto, almeno sotto il profilo numerico, del pubblico granata. Però attenzione al Cesena molto concreto e incisivo nei 16 metri e dotato di una giusta cattiveria agonistica, che si evidenzia anche dai maggiori provvedimenti disciplinari a loro carico, nonostante il “buon numero” dei calciatori della Salernitana presenti nelle speciali elenchi che riguardano ammonizioni ed espulsioni.

Tra i recordman: Sprocati per i padroni di casa, Laribi per gli ospiti

Ultimi incontri tra le due squadre

12/11/17 Cesena-Salernitana 3-3

12/02/17 Salernitana-Cesena 1-1

19/09/16 Cesena-Salernitana 0-0

07/03/16 Cesena-Salernitana-Bari 1-2

24/10/15 Salernitana-Cesena 1-1

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

07/04/18 Bari-Salernitana 1-1

29/03/18 Empoli-Salernitana 2-0

25/03/18 Salernitana-Novara 1-0

17/03/18 Frosinone-Salernitana 0-0

11/03/18 Salernitana-Avellino 2-0

CESENA

08/04/18 Cesena-Virtus Entella 3-0

30/03/18 Novara- Cesena 1-0

25/03/18 Cesena-Perugia 1-1

16/03/18 Foggia-Cesena 2-1

10/03/18 Cesena-Carpi 0-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 42 Cesena 48

Occasioni create

Salernitana 32 Cesena 35

Assist

Salernitana 32 Cesena 35

Reti bianche

Salernitana 16 Cesena 17

Tiri

Salernitana 388 Cesena 392

Tiri in porta

Salernitana 147 Cesena 146

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Cesena 37

Tiri fuori area

Salernitana 190 Cesena 190

Tiri dentro area

Salernitana 198 Cesena 202

Corner

Salernitana 156 Cesena 153

Cross fatti

Salernitana 572 Cesena 461

Percentuale cross

Salernitana 43 Cesena 40

Cross riusciti

Salernitana 246 Cesena 184

Contrasti

Salernitana 493 Cesena 480

Contrasti vinti

Salernitana 472 Cesena 480

Percentuale contrasti

Salernitana 96 Cesena 100

Passaggi

Salernitana 13013 Cesena 10247

Passaggi completati

Salernitana 10399 Cesena 7298

Percentuale passaggi

Salernitana 80 Cesena 71

Ammonizioni

Salernitana 68 Cesena 76

Espulsioni

Salernitana 4 Cesena 5

GOL

Lamin Jallow (Cesena) 11

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

Karim Laribi (Cesena) 6

Tomasz Kupisz (Cesena) 4

Assist e Occasioni create

Karim Laribi (Cesena) 9

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Nicola Dalmonte (Cesena)

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Andrea Schiavone (Cesena) 5

AMMONIZIONI

Joseph Minala (Salernitana) 9

Giovanni Di Noia (Cesena) 8

Luigi Vitale (Salernitana) 8

Matteo Ricci (Salernitana) 7

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 6

Maurizio Grillo