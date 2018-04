Salernitana-Cesena: il dato aggiornato della prevendita Lieve impennata questa mattina della vendita dei tagliandi

Leggero rialzo questa mattina del dato della prevendita della gara tra Salernitana e Cesena. Alle ore 13:55 sono 3051, di cui 65 per il settore ospite, i tagliandi venduti. Ricordiamo, che in questa gara è prevista la “giornata granata” e che quindi gli abbonati che vorranno recarsi allo stadio dovranno acquistare il biglietto. Dopo qualche problema di ordine tecnico che ieri ha rallentato la vendita, ora le cose vanno meglio presso le ricevitorie autorizzate.

Certo, il dato è ancora basso, considerata l'importanza della gara. Una partita di fondamentale per la Salernitana, che in caso di conquista dei tre punti può considerarsi a un passo dalla salvezza virtuale. Nelle ultime 24 ore ci sarà, o almeno ci si augura, come di consueto un'impennata. L'obiettivo diecimila sarà praticamente proibitivo, ma raggiungere 6-7mila presenze allo stadio non è impossibile.

Maurizio Grillo