Castori: Salernitana, temo la spinta del pubblico Le dichiarazioni del tecnico del Cesena alla vigilia della gara contro i granata

Il Cesena sa che si gioca buona parte della sua salvezza all'Arechi. Per questo motivo Castori ha caricato tutta la settimana i suoi uomini anche dal punto di vista psicologico, in vista della sfida contro i granata. Il tecnico è molto motivato e lo ha dimostrato questa mattina al termine dell’allenamento di rifinitura tenutosi sul campo del “Park Hotel Mancini” di Roma, quando si è messo a disposizione dei giornalisti rispondendo telefonicamente alle loro domande.

Di seguito le sue principali dichiarazioni:

Come è trascorsa questa settimana di lavoro?

“Nel migliore dei modi, abbiamo mantenuto sempre alto il livello d’intensità del lavoro che per noi è una peculiarità. La vittoria di domenica ha portato fiducia e serenità ma soprattutto ha dimostrato il buono stato di salute che la squadra sta attraversando, aspettando fondamentale per questo rush finale. In vista del lungo viaggio per Salerno abbiamo deciso di ottimizzare al massimo i tempi partendo con un giorno d’anticipo rispetto al solito ma facendo tappa a Roma dove questa mattina abbiamo svolto la rifinitura.”

Che tipo di partirà sarà quella di domani?

“Sarà una gara molto difficile ma arrivati a questo punto della stagione non dobbiamo badare all’avversario bensì dobbiamo essere bravi a muovere sempre la classifica, siamo noi gli artefici del nostro destino.”

Un commento sulla Salernitana?

“A mio avviso è una formazione forte e dinamica sospinta da un pubblico caloroso capace di aiutare la squadra a dare il massimo. Sostengo altresì che ogni ostacolo deve rappresentare per noi una motivazione ulteriore, non di certo un limite.”

E su Mister Colantuono? Qual’é il bilancio?

“Stefano è un buon allenatore, lo considero un amico, per certi aspetti ci possiamo anche assomigliare. Non guardo troppo alle statistiche, anno scorso a Bari ha vinto lui mentre a Carpi invece ho avuto la meglio io.”

M.G.