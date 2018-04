Serie B: il quadro della 35^ giornata, stasera c'è il Palermo I rosaneri contro il Cittadella, nell'altra gara impegnate Foggia e Ascoli

Inizia stasera alle 19 il 35° turno del campionato di Serie B con Foggia-Ascoli, una gara importante per i bianconeri che devono confermare quanto di buono stanno facendo nelle ultime giornate per evitare la retrocessione diretta o addirittura i play-out. Subito dopo alle 21 sarà la volta del lanciatissimo Parma, ma non sarà facile contro il Cittadella, che cerca riscatto dopo il cappotto subito contro la Ternana. Domani tutte le altre gare senza posticipi, in quanto il prossimo turno sarà infrasettimanale.

II Palermo, che ospita la Cremonese, non può perdere ulteriori colpi, dopo il pareggio interno, un po' a sorpresa contro il Pescara. Proprio al “Barbera”l'occasione per la squadra di Tedino di incamerare tre punti importante per la promozione diretta in serie A. Grande opportunità anche per l'Empoli di allungare la sua cavalcata trionfale al Castellani contro una Pro Vercelli sempre vice-fanalino di coda. Non meno importante la gara in programma allo Stirpe, dove il Frosinone ospita lo Spezia, che non vuole dire anzitempo addio alla possibilità di inserirsi nella zona play-off.

Nella giornata spiccano le sfide: Perugia-Venezia, Pescara-Bari, Brescia-Carpi. Per la “zona calda” della classifica sono in programma Salernitana-Cesena, fondamentale per i granata per dire virtualmente addio alla possibilità di finire ai play-out, Novara-Ternana e Virtus Entella-Avellino, dove sono in palio tre punti che pesano oro.

Maurizio Grillo