Toccante ricordo del Siberiano a Salerno Striscioni e fumogeni al "Pennello", la commozione degli ultras

Come abbiamo rimarcato ieri mattina, ormai da 8 anni a questa parte il 12 aprile non è più una data come tutte quante le altre per i tifosi della Salernitana che, con commozione e sincero dolore, onorano quotidianamente la memoria di Carmine Rinaldi, storico capo ultras della curva Sud scomparso prematuramente per un malore e che è stato applaudito ed apprezzato in tutt'Europa. Gli amici più stretti e i suoi compagni di avventura si sono ritrovati nel pomeriggio presso la zona del "Pennello" (alle spalle di Piazza della Concordia) per un toccante ricordo: in bella vista uno striscione con il volto del SIberiano, successivamente cori e fumogeni in un clima di partecipazione emotiva e collettiva senza precedenti e che ha riportato alla mente quanto accaduto al Vestuti 8 anni fa, quando in oltre duemila si ritrovarono nella Curva Vecchia per l'ultimo saluto e per dare coraggio all'amico fraterno Ciccio Rocco, affranto dal dolore e ancora incredulo per la perdita del suo braccio destro. Il cuore ultras, dunque, non muore mai e ancora una volta la curva è scesa in campo per tramandare di generazione in generazione il nome di una persona che è entrata di diritto nella storia della Salernitana. La foto che vi mostriamo è tratta da facebook.

Redazione Sport