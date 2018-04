Il Foggia si sbarazza facile dell’Ascoli, ora punta ai playoff La squadra di Stroppa vive un ottimo momento di forma

Il Foggia si sbarazza facilmente dell’Ascoli 3-0 e ora, dopo aver sofferto in zona play-out per buona parte del campionato, si avvicina a quella play-off. Non c’è stata partita, rossoneri superiori e bianconeri mai pericolosi nel primo tempo, tutto favorevole alla squadra di Stroppa. La compagine di Cosmi ha giocato, tra l’altro dopo dieci minuti della ripresa, in inferiorità numerica per l’espulsione di Agazzi. In gol i padroni di casa al 24’: l’azione parte da Agazzi, appoggio per Mazzeo che mette un pallone al centro, Deli è lesto a raccogliere e a spedire in rete. Non c’è tempo e la forza di reagire da parte ascolana, che a un minuto dal riposo Mazzeo realizza il suo quindicesimo gol in campionato, approfittando di uno svarione difensivo avversario per spedire da grande opportunista alle spalle di Agazzi.

Nella ripresa al 50’ Monachello protesta per un presunto fallo in area commesso ai suoi danni, ma l’arbitro Fourneau lascia correre. Dopo pochi minuti il direttore di gara il penalty lo concede al Foggia, per un atterramento di Deli da parte di Agazzi. Rigore e rosso per il portiere, per fallo commesso in chiara occasione da gol. Il tiro dal dischetto di Mazzeo è debole e rasoterra e Lanni, subentrato ad Agazzi riesce a respingere. Dall’angolo successivo però nasce il terzo gol dei rossoneri: è Loiacono a realizzarlo raccogliendo un cross profondo di Kragl. Finisce praticamente qui per la festa dei supporter rossoneri.

FOGGIA-ASCOLI 3-0

Foggia: Guarna; Calabresi, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agazzi, Greco (77′ Scaglia), Deli, Kragl; Nicastro (72′ Duhamel), Mazzeo (72′ Beretta). A disposizione: Noppert, Tonucci, Figliomeni, Fedato, Martinelli, Rubin, Floriano, Ramé, Scaglia. Allenatore: Stroppa

Ascoli: Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti (46′ Cherubin); Mogos, Addae, Buzzegoli (46′ Kanoute), Baldini (56′ Lanni), Mignanelli; Lores Varela, Monachello. A disposizione: De Santis, Florio, Castellano, Parlati, Martinho, De Feo, Rosseti, Clemenza, Ganz. Allenatore: Cosmi.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Reti: 24′ Deli, 44′ Mazzeo, 58′ Loiacono

Note: Espulso al 55′ Agazzi (A).

Maurizio Grillo