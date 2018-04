Il Parma sbatte contro Paleari Finisce 0-0 al Tardini il secondo anticipo serale

Finisce 0-0 al Tardini, il secondo anticipo serale della 35^ giornata del campionato di Serie B. Un’occasione sprecata per il Parma, che avrebbe potuto con i tre punti scavalcare momentaneamente Palermo e Frosinone per collocarsi in seconda posizione. Invece la squadra di Venturato dopo la scoppola del turno scorso contro il fanalino di coda Ternana ha giocato una partita molto equilibrata concedendo poco agli avversari, potendo contare su un prodigioso Paleari, autore di parate decisive. Nel primo tempo allo scadere il portiere ospite respinge in maniera davvero decisiva un tiro di Calaiò a botta sicura. Negli spogliatoi D’Aversa dà la scossa ai suoi, che appaiono a inizio ripresa un po’ più determinati. Paleari chiude la porta a Gagliolo e a Insigne. Il portiere veneto si supera ancora, questa volta con un intervento di piede su Di Gaudio. Il Cittadella si rende pericoloso nei minuti di recupero davanti a Frattali, ma la difesa riesce a respingere. Sarebbe stata una beffa e alla fine lo 0-0 premia la caparbietà degli ospiti e penalizza gli emiliani, che ai punti avrebbero meritato di vincere.

PARMA – CITTADELLA 0 – 0

PARMA: Frattali, Iacoponi, Vacca (32’ st Dezi), Lucarelli (C), Calaiò, Munari, Barillà, Insigne (22’ st Ciciretti), Di Gaudio (30’ st Baraye), Gazzola, Gagliolo. A disp: Nardi, Dini, Mazzocchi, Frediani, Anastasio, Sierralta, Mastaj. All: D’Aversa.

CITTADELLA: Paleari; Pelagatti, Adorni, Varnier, Pezzi; Settembrini (30’ st Lora), Iori (C), Pasa (16’ st Bartolomei); Schenetti; Arrighini (41’ st Vido), Strizzolo. A disp: Alfonso, Chiaretti, Kouame, Vettorel, Maniero, Fasolo. All: Venturato.

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (Grossi-Capaldo; IV Uff. Marini)

Ammoniti: Settembrini, Lucarelli, Pezzi, Frattali,

Angoli: 4 – 1

Recupero: 0’ – 5’

Maurizio Grillo