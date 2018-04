Salernitana-Cesena: le probabili formazioni, chance Rosina? Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di oggi

Ancora poche ore e Salernitana e Cesena, si contenderanno il 35° turno della Serie B 2017/18. In uno stadio Arechi semideserto le due squadre andranno a caccia di punti fondamentali per la volata salvezza, ormai ad un passo soprattutto per i granata. Ma veniamo ora alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono:

Il tecnico romano punta molto sull’equilibrio difensivo raggiunto nell’ultimo periodo, e ripropone in blocco la difesa di Bari con capitan Tuia confermato al centro della difesa. I ballottaggi, infatti, sono tutti dalla cintola in su: il primo è a centrocampo, tra Odjer e Minala. A quest’ultimo potrebbe essere concesso un turno di riposo, e viste le recenti buone prestazioni del ghanese, potrebbe esserci questa staffetta. In cabina di regia recupera Ricci, con Kiyine che completerà il reparto. In attacco, dopo aver saggiato la panchina per un turno, torna Sprocati. L’esterno agirà a sinistra, con uno tra Rosina e Di Roberto a destra. Nel ruolo di punta centrale si ricandida con prepotenza Bocalon, che ormai ha smaltito le scorie dell’infortunio. Uno tra lui e Rossi partirà dall’inizio.

Le scelte di Castori:

I romagnoli dovranno fare i conti con diverse assenze importanti: squalificati, infatti, Perticone e Suagher, mentre restano indisponibili per infortunio Jallow e Cacia. Castori recupera però Esposito, il quale farà coppia in difesa con Scognamiglio. A centrocampo Schiavone agirà avanti alla difesa, con Laribi e Fedele ai lati. In attacco il tridente sarà composto da Dalmonte-Moncini-Kupisz.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 90%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Odjer 55%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 55%

A - Bocalon 55%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Iliadis, Russo, Bernardini, Mantovani, Schiavi, Popescu, Zito, Minala, Signorelli, Akpa-Akpro, Palombi, Di Roberto, Rossi.

Ballottaggi:

Odjer 55% - Minala 45%

Rosina 55% - Di Roberto 45%

Bocalon 55% - Rossi 45%

Indisponibili: Adamonis, Pucino, Della Rocca, Orlando.

CESENA (4-3-3): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Schiavone, Laribi; Kupisz, Moncini, Dalmonte. A disp.: Agliardi, Melgrati, Ndiaye, Eguelfi, Vita, Cascione, Emmanuello, Di Noia, Chiricò, Babbi.

Simone Gallo