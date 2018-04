"Aiutiamo la piccola Isabella": club Mai Sola protagonista Domani a Fratte si parla di oncologia, terra dei fuochi e alimentazione: iniziativa da applausi

Un esempio da seguire, un punto di riferimento per l'intera tifoseria salernitana, emblema di come una passione sportiva possa sfociare in una serie di attività che permettano di abbinare il calcio alla solidarietà. Spinti da un grande senso civico, da una professionalità unica e da qualità umane merce rarissima nella società odierna, i ragazzi del club Mai Sola guidati dal presidente Antonio Carmando sono pronti a scendere nuovamente in campo domani pomeriggio per proporre un'iniziativa di straordinaria importanza e che meriterebbe la partecipazione di tutti. Dopo aver affrontato tematiche di strettissima attualità come la violenza sulle donne, il razzismo, l'immigrazione, l'alimentazione e la disabilità, domani si parlerà di malattie oncologiche, prevenzione e terra dei fuochi in presenza di apprezzati professionisti del settore. Ecco il comunicato emesso dall'addetto stampa Saturnino Mulinaro:

"Gli incontri dei “Pomeriggi del MAI SOLA” hanno lo scopo di aprire il club al territorio, al quartiere e alla città, cercando di diventare uno dei punti di incontro dove oltre alla amata Salernitana si affrontano anche argomenti diversi: dall' attualità al sociale, ai problemi della nostra stessa città o legati alla salute delle persone; tutto chiaramente discusso con esperti del settore che vengono di volta in volta invitati. Ed è proprio alla luce di ciò che il 15 aprile alle ore 18 il club ospiterà il dott. Armando D'Orta, medico e nutrizionista, noto anche per alcune apparizioni in emittenti nazionali, e che si è sempre occupato del legame tra alimentazione e tumori (anche per la terra dei fuochi collaborando con l'istituto di superiore di sanità). Verrà illustrata la relazione tra presenza di inquinanti e tumori e come la popolazione attraverso l'alimentazione può aiutare a prevenire i tumori o ad affiancare le terapie tradizionali che oggi la medicina offre. Tra gli ospiti invitati sarà presente anche il Comitato Salute e Vita con il portavoce Dott. Lorenzo Forte.

Siccome il club Mai Sola è sempre attivo nell'aiutare chi si trova in difficoltà, Padre Giovanni e Carmela Fierro della Parrocchia San Michele Arcangelo della fraz. S.Arcangelo di Cava de' Tirreni saranno presenti all'incontro in quanto il Club li affiancherà, donando così anche noi un po’ di speranza, nella lotta che sta affrontando la piccola Isabella di 4 anni, originaria di Cava De’ Tirreni ma residente a Manchester e che sta lottando contro un tumore allo stadio terminale al cervello. L' unica speranza di vita è accedere a cure molto costose e sperimentali ma che potrebbero salvarle la vita.Il CLUB MAI SOLA ha DECISO DI MANTENERE ACCESA LA FIAMMA DELLA SPERANZA AIUTANDO ECONOMICAMENTE LA FAMIGLIA.CHI VOLESSE AFFIANCARSI AI SOCI E ALLA PICCOLA ISABELLA PUO' CONTATTARE IL CLUB TRAMITE PAGINA FB DOVE CI SONO TUTTI I CONTATTI.Pertanto il Club MAI SOLA Salernitana invita per Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 18,00 tutta la cittadinanza e la stampa a voler essere presente presso la propria sede di via M. Pagano 27 per questo pomeriggio di prevenzione".

Un appuntamento da non perdere, non solo per l'importanza della tematica, ma anche e soprattutto per rendere merito a a questo gruppo che sta davvero dando lustro alla città di Salerno a livello nazionale. Un plauso incondizionato, dunque, ad Antonio Carmando, alla presidentessa onoraria Luisa, ai giovani, ma validissimi Gianmarco, Umberto, Pasquale e Nicola, al signor Daniele, a mister Giovanni Basso, al grande Ernesto Natella, a Saturnino Mulinaro, all'addetto alle attività sociali Gianluca Francese, a tutti coloro che compongono uno staff qualificato come pochi e che domani regalerà un pomeriggio di arricchimento culturale alla cittadinanza. La speranza è che anche gli organi di informazione possano dare ampio spazio all'iniziativa affinché tutti si sentano partecipi di un evento che, tra l'altro, potrebbe restituire un pizzico di speranza alla sfortunatissima Isabella. Appuntamento a domani pomeriggio.

Gaetano Ferraiuolo