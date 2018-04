Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà Salernitana-Cesena?

Come ogni sabato mattina, anche questa volta la redazione di Granatissimi.Ottopagine dedica uno spazio ai pronostici relativi alle cinque partite più interessanti del campionato di serie B. Sarete voi, nello spazio riservato ai commenti, a provare a indovinare il risultato di Salernitana-Cesena, queste invece sono le nostre previsioni:

Entella-Avellino: Aglietti fa leva sul fattore campo pur sapendo che il pubblico è abbastanza freddo e lì incide relativamente. Foscarini, dal canto suo, è stato chiaro in conferenza stampa e ha chiesto continuità ad una squadra che, tra mille difficoltà, vincendo oggi sarebbe virtualmente salva. PRONOSTICO 2

Pescara-Bari: partita apertissima, tra due squadre che devono assolutamente fare risultato per centrare i rispettivi obiettivi. I biancazzurri hanno fermato a domicilio una corazzata come il Palermo e l'ambiente è più sereno, i biancorossi hanno forse l'ultima occasione per sognare ancora la promozione diretta. E se prevalesse l'equilibrio? PRONOSTICO X

Perugia-Venezia: gli arancioneroverdi sembrano in calo nelle ultime settimane, situazione fisiologica dopo una rincorsa fantastica e un rendimento al di sopra del reale valore della rosa. Gli umbri hanno perso qualche sicurezza in terra irpina, sarà una partita tattica e probabilmente assai equilibrata. PRONOSTICO X

Brescia-Carpi: Boscaglia sta riuscendo a risollevare una squadra tecnicamente modesta allontanando ogni giorno l'incubo di un esonero che sarebbe immeritato come lo fu, del resto, quello di ottobre. Dal canto suo Calabro deve trovare la continuità necessaria per ambire ai play off, pur essendo la salvezza l'obiettivo dichiarato di inizio stagione. Anche in questo caso un punto per uno non farebbe male a nessuno PRONOSTICO X

Frosinone-Spezia: Longo, smentite di rito a parte, si gioca molto. La tifoseria è stanca di vedere una squadra timida e poco prolifica nonostante un organico faraonico allestito dalla società. I liguri fuori casa stentano e certo non è oggi che devono conquistare punti play off. PRONOSTICO 1

Gaetano Ferraiuolo