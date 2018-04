Colantuono-Castori: i vari precedenti Il tecnico del Cesena in vantaggio sul collega

Stefano Colantuono e Fabrizio Castori, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO - CASTORI

Castori in vantaggio

Settima sfida tecnica ufficiale tra Stefano Colantuono e Fabrizio Castori: finora il bilancio è di 1 successo per Colantuono, 3 pareggi e 2 vittorie per Castori.

2002/03 serie C-1 Sambenedettese Virtus Lanciano 0-0 (da Colantuono) 1-1 (da Castori)

2010/11 serie A Atalanta Ascoli --- 1-1 (da Castori)

2015/16 serie A Udinese Carpi --- 1-2 (da Castori)

2016/17 serie B Bari Carpi 2-0 (da Colantuono) 0-2 (da Castori)

I PRECEDENTI COLANTUONO – CESENA

Colantuono imbattuto contro i romagnoli

Sono 11 i precedenti ufficiali tra Stefano Colantuono ed il Cesena, con i romagnoli che finora non hanno mai vinto: bilancio di 6 vittorie dell’attuale tecnico granata e 5 pareggi. In ciascuna di queste 11 sfide le squadre di Colantuono hanno sempre segnato almeno un gol, per un totale di 20 reti all’attivo.

2004/05 serie B Perugia Cesena 1-1 (da Colantuono) 1-0 (a Cesena)

2005/06 serie B Atalanta Cesena 2-2 (da Colantuono) 2-0 (a Cesena)

2009/10 serie B Torino Cesena 1-1 (da Colantuono) 1-1 (a Cesena)

2011/12 serie A Atalanta Cesena 4-1 (da Colantuono) 1-0 (a Cesena)

2012/13 coppa Italia Atalanta Cesena 3-1 (da Colantuono) ---

2014/15 serie A Atalanta Cesena 3-2(da Colantuono) ---

2016/17 serie B Bari Cesena --- 1-1 (a Cesena)

I PRECEDENTI CASTORI – SALERNITANA

Castori imbattuto contro la sua ex squadra

Fabrizio Castori affronta per la sesta volta in partite ufficiali - da allenatore – la Salernitana, contro cui è finora imbattuto: nei 5 precedenti le sue formazioni hanno ottenuto 3 successi e 2 pareggi. Castori è un ex della partita, avendo allenato i granata campani dal luglio al dicembre 2008 e dal gennaio all’aprile 2009: per lui 11 successi, 7 pareggi e 15 sconfitte in 33 panchine ufficiali. stagione torneo squadra Castori Salernitana a casa Castori a Salerno

2002/03 coppa Italia Virtus Lanciano Salernitana 2-1(da Castori) ---

2009/10 serie B Piacenza Salernitana 0-0 (da Castori) ---

2016/17 serie B Carpi Salernitana 2-0 (da Castori) 2-1 (a Salerno)

2017/18 serie B Cesena Salernitana 3-3 (da Castori) ---

Maurizio Grillo