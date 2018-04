Prevendita, code in città: il dato aggiornato 77 irriducibili da Cesena, la curva Sud sarà la forza della Salernitana

Come ampiamente prevedibile, a poche ore dall'inizio della partita si registra la tradizionale impennata nella vendita dei tagliandi. Ci segnalano, infatti, lunghe code non solo presso alcune ricevitorie in provincia, ma anche e soprattutto presso il negozio Fans Shop di Torrione, operativo sin dalle primissime ore del mattino per fornire come sempre un servizio eccellente ai sostenitori granata. Alle ore 11:30 è stata finalmente raggiunta quota 5000 biglietti venduti, un dato ovviamente molto basso, ma che permetterà presumibilmente di evitare il minimo stagionale: ci sono ancora tre ore per accaparrarsi il prezioso tagliando, la sensazione è che ci saranno circa 6500 spettatori per una sfida determinante in ottica salvezza, ma che evidentemente non ha risvegliato l'entusismo popolare. Aperti da poco anche i botteghini, la società ha spesso invitato i propri sostenitori a recarsi in largo anticipo allo stadio o presso le tabaccherie per evitare code e disagi in concomitanza con l'inizio del match. Ad ogni modo la giornata granata si conferma un autentico flop proprio come in passato: soltanto nei derby (e grazie alle tifoserie ospiti) e in un Salernitana-Modena determinante e con prezzi al ribasso è stata superata quota 10mila. Lo zoccolo duro, però, come sempre ci sarà e la curva Sud svolgerà un ruolo fondamentale. Da Cesena arriveranno in 77

Gaetano Ferraiuolo