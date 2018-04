LIVE | Salernitana-Cesena: un gol per tempo, finisce 1-1 Segui la cronaca live della gara tra Salernitana-Cesena su granatissimi.ottopagine.it

Dopo 90 minuti Salernitana a Cesena di dividono la posta in palio. Un gol per tempo con Rosina che risponde al gol di Moncini. Ai punti avrebbero sicuramente meritato di più i granata, ma l’imprecisione sotto porta poteva costare caro alla squadra di Colantuono. Un punto tutto sommato sufficiente, visti anche i risultati sugli altri campi.

GARA FINITA

49': calcio d'angolo per la Salernitana.

46': ammonito Emmanuello.

Cinque minuti di recupero.

43': allontanato dal campo Colantuono.

42': Cascione compie un intervento prodigioso in chiusura su Rossi.

36': bel tiro al volo di Odjer chiuso in angolo.

34': ultimo cambio anche per i romagnoli, Emmanuello prende il posto di Schaivone.

32': ultimo cambio dei granata, dentro Odjer per Minala.

26': sul pallone Rosina pennella una traettoria magistrale che termina all'incrocio dei pali.

GOOOOOOOOOOL!!! ROSINAAAAAA!!!!!!!!!!

24': punizione conquistata da Rossi da buona posizione.

21': nel Cesena Kupisz entra la posto di Moncini

15': Rossi di testa sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo

14': cambio anche nel Cesena, dentro Di Noia per Fedele.

13': Dalmonte prova la giocata personale ma il suo tiro a giro viene intercettato bene da Radunovic.

11': entra anche Rossi al posto di Bocalon.

10': male il neoentrato Palombi che non è ancora entrato nel ritmo partita

5': Bocalon tenta il tiro da fuori area ma Fulignati blocca senza troppi problemi.

1': Palombi entra al posto di Sprocati.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti la Salernitana si trova clamorosamente in svantaggio. Il Cesena ha finalizzato l'unica occasione creata, mentre i granata hanno clamorosamente sciupato la caterva di occasioni nitidi avute.

FINE PRIMO TEMPO

Due di recupero.

41': ancora Bocalon conclude clamorosamente fuori a pochi centimetri dalla linea di porta.

38': sulla punizione Radunovic blocca in due tempi la pericolosa conclusione di Schiavone.

36': ammonito Tuia per fallo al limite.

35': il Cesena prova a farsi vedere ma il tiro di Fazzi è velleitario.

31': la porta del Cesena sembra stregata, anche Bocalon viene fermato da Fulignati a pochi passi dalla porta.

26': la Salernitana è padrona del campo ma non riesce a finalizzare, questa volta è Rosina a sfiorare il vantaggio con un tiro da fuori che sibila alla destra del primo palo.

21': la Salernitana prova a reagire subito, doppia occasione sventata entrambe le volte da un Fulignati in versione super.

19': Moncini realizza il vantaggio di testa concretizzando al meglio l'ottimo cross di Donkor.

Gol del Cesena

17': ammonito anche Fedele nelle fila dei romagnoli.

14': clamoroso palo di Kiyine che incrocia dal limite e sfiora il vantaggio.

12': primo giallo della gara per Minalo, autore di un fallo di mano.

11': la Salernitana continua a spingere, e conquista un angolo con Rosina.

6': gioco fermo dopo un brutto contrasto tra Dalmonte e Vita, con quest'ultimo che ha la peggio.

4': clamorosa occasione sciupata da Sprocati che dopo un batti e ribatti in area conclude addosso al portiere a pochi passi dalla porta avversaria.

3': la prima azione pericolosa è dei granata con Bocalon che raccogli il traversone di Vitale dalal sinistra ma non riesce ad indirizzare la palla verso lo specchio.

Ore 15:02 GARA INIZIATA

Ore 15:00 squadre in campo.

Manca poco e Salernitana e Cesena si contenderanno il 35° turno della Serie B 2017/18. In uno stadio Arechi semideserto le due squadre andranno a caccia di punti fondamentali per la volata salvezza, ormai ad un passo soprattutto per i granata.

Colantuono punta molto sull’equilibrio difensivo raggiunto nell’ultimo periodo, e ripropone in blocco la difesa di Bari con capitan Tuia confermato al centro della difesa. Le novità, infatti, sono tutte dalla cintola in su: la prima è a centrocampo, con con Ricci che torna in cabina di regia al posto di Signorelli, e con Kiyine ed Odjer che completeranno il reparto. In attacco, dopo aver saggiato la panchina per un turno, torna Sprocati. L’esterno agirà a sinistra, con Rosina a destra. Nel ruolo di punta centrale si ricandida con prepotenza Bocalon, che scalza la concorrenza di Rossi.

I romagnoli fanno i conti con diverse assenze importanti: squalificati, infatti, Perticone e Suagher, mentre restano indisponibili per infortunio Jallow e Cacia. Castori mischia un po' le carte e schiera i suoi con un probabile 3-5-1-1. In difesa la linea a tre è composta da Donkor, Scognamiglio, Fazzi. A centrocampo Dalmonte e Vita dovrebbero fare gli esterni, con Laribi dietro l'unica punta Moncini.

Il tabellino:

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Vitale; Minala (32'st Odjer), Ricci, Kiyine; Rosina, Bocalon (11'st Rossi), Sprocati (1'st Palombi). A disp.: Russo, Schiavi, Mantovani, Popescu, Signorelli, Zito, Akpa Akpro, Di Roberto. All.: Colantuono.

CESENA (3-5-1-1): Fulignati; Donkor, Scognamiglio, Fazzi; Vita, Fedele (14'st Di Noia), Cascione, Schiavone (34'st Emmanuello); Dalmonte; Laribi; Moncini (21'st Kupisz). A disp.: Agliardi, Melgrati, Esposito, Ndiaye, Eguelfi, Vita, Chiricò, Babbi. All.: Castori.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Minala (S), Fedele (C), Tuia (S), Emmanuello (C).

Reti: 19'pt Moncini (C), 16'st Rosina (S).

Spettatori: 6504.

Simone Gallo