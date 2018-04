Salernitana, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Statistiche a tutto vantaggio dei grigiorossi, ma il rammarico degli ospiti è tanto

Il risultato di parità 1-1 della Salernitana conquistato allo stadio Zini di Cremona consegna alla squadra di Colantuono (ieri non in panchina perchè squalificato al pari del suo collega Tesser) un punto d'oro in ottica salvezza, considerati anche i risultati provenienti dagli altri campi. Quindi la gara va archiviata positivamente, nonostante alcuni episodi che aumentano il rammarico di non aver conseguito un risultato pieno. Alla fine un pareggio che accontenta entrambe le squadre, che consente di muovere la classifica e tenere a una certa distanza la zona calda.

Certo, il gol di vantaggio di Minala, vanificato dall'immediato pareggio di Canini, il rigore calciato in malo modo da Kiyine, che ha consentito un'agevole respinta di Uijkani e, soprattutto il palo conseguente colpito da Bocalon a porta sguarnita, avrebbero potuto indirizzare la gara in un'altra direzione. Poi la sciagurata reazione di Popescu su Piccolo, che ha creato problemi ai suoi compagni per quasi metà ripresa e l'assedio finale dei grigiorossi. Insomma, una gara che avrebbe potuto consentire ai granata un risultato pieno, alla fine stava per diventare un mesto ritorno a casa a mani vuote. Ora bisognerà capitalizzare al massimo le due partite consecutive contro Cittadella e Brescia per chiudere definitivamente anzitempo il discorso salvezza per poi tuffarsi nei programmi futuri nell'anno del centenario.

Dati statistici a tutto vantaggio della Cremonese

Le statistiche della gara della Lega B confermano la previsione fatta nella presentazione, anche se i dati parlano a tutto vantaggio della compagine di casa, con prevalenza per: corner (6 vs 5), passaggi (461 vs 251), passaggi completati (366 vs 167), tiri (14 vs 12), tiri dentro area (8 vs 4), percentuale possesso palla (69 vs 31). In quest’ultimo caso, l'impennata si è avuta quando la formazione ospite è stata costretta a giocare in inferiorità numerica. In compenso il team di Colantuono, anzi di Beni nell'occasione, è risultato più “cattivo”, per ammonizioni (3 vs 5) ed espulsioni (0 vs 1), anche se per falli fatti la Cremonese si è “difesa” bene (17 vs 15).

Tra i recordman della gara: Arini e Cavion da una parte, Odjer e Minala per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Cremonese 6 Salernitana 5

Passaggi

Cremonese 461 Salernitana 251

Passaggi completati

Cremonese 366 Salernitana 167

Tiri

Cremonese 14 Salernitana 12

Tiri dentro area

Cremonese 8 Salernitana 4

Falli fatti

Cremonese 17 Salernitana 15

Falli subiti

Cremonese 15 Salernitana 17

Percentuale possesso palla

Cremonese 69 Salernitana 31

Ammonizioni

Cremonese 3 Salernitana 5

Espulsioni

Cremonese 0 Salernitana 1

TIRI

Antonio Piccolo (Cremonese) 4

Sofian Kiyine (Salernitana) 4

Gianluca Scamacca (Cremonese) 3

Salvatore Monaco (Salernitana) 2

Giampietro Perrulli (Cremonese) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Francesco Renzetti (Cremonese) 72

Mariano Arini (Cremonese) 45

Michele Cavion (Cremonese) 37

Ivan Marconi (Cremonese) 36

Michele Canini (Cremonese) 33

DUELLI

Moses Odjer (Salernitana) 4

Joseph Minala (Salernitana) 4

Mariano Arini (Cremonese) 4

Michele Cavion (Cremonese) 3

Alessandro Rossi (Salernitana) 3

Maurizio Grillo