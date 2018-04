Lega B: le statistiche aggiornate alla 37^ giornata Strapotere dei calciatori dell'Empoli. Salernitana assente dalle classifiche

Terminato anche il 37^ turno del campionato di Serie B. Anche questa settimana le statistiche aggiornate della Lega B consegnano i calciatori che maggiormente si stanno distinguendo nelle varie squadre. Strapotere dell'Empoli, presente con tanti calciatori nelle speciali classifiche. Qualche avvicendamento rispetto alla settimana precedente, ma soprattutto conferme e passi in avanti per numeri in altri casi. Nella graduatoria dei marcatori avanza ancora Caputo, mentre viene raggiunto al secondo posto Donnarumma da Montalto e Di Carmine. Conferma come assistman per Ciano, autore anche di una doppietta nella gara del posticipo contro l'Empoli. La Salernitana che ha il solo Mattia Sprocati nella categoria assist e occasioni create, scende ancora di posizione al 13° posto. Continua il predominio della squadra di Andreazzoli nel reparto avanzato con la presenza di Ciccio Caputo (24 gol) con un passo in avanti grazie alla rete realizzata contro la Pro Vercelli e l'ex granata Alfredo Donnarumma (20 gol) come cannonieri e Manuel Pasqual e Miha Zajc saliti a quota 12 assist. Manuel Pasqual figura in più classifiche: assist e occasioni create, passaggi, corner e cross fatti. Tra le squadre più “cattive” per quanto riguarda falli fatti, ammonizioni ed espulsioni, troviamo sempre: Avellino, Perugia, Virtus Entella, Cesena, Salernitana e Ascoli.

Tra i recordman: Ciccio Caputo (Gol), Camillo Ciano (Assist e Corner), Pasqual (Passaggi), Scognamiglio (Disimpegni), Beghetto (Cross fatti). Tra i “cattivi”: Di Tacchio (falli fatti), Lopez (ammonizioni) e Da Cruz, Suagher, Konate, Signorini, Bentivoglio e D'Angelo (espulsioni).

GOL

Francesco Caputo (Empoli) 24

Alfredo Donnarumma (Empoli) 20

Adriano Montalto (Ternana) 20

Samuel Di Carmine (Perugia) 20

Fabio Mazzeo (Foggia) 16

Alberto Cerri (Perugia) 13

Cristian Galano (Bari) 13

Daniel Ciofani (Frosinone) 13

Ilija Nestorovski (Palermo) 13

Andrea Caracciolo (Brescia) 13

Stefano Pettinari (Pescara) 13

Emanuele Calaiò (Parma) 13

ASSIST E OCCASIONI CREATE

Camillo Ciano (Frosinone) 15

Manuel Pasqual (Empoli) 12

Miha Zajc (Empoli) 12

Alberto Cerri (Perugia) 11

Karim Laribi (Cesena) 10

Fabio Mazzeo (Foggia) 10

Igor Coronado (Palermo) 9

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Salvatore Molina (Avellino) 7

Rade Krunic (Empoli) 7

Paolo Ghiglione (Pro Vercelli) 7

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Marko Pajac (Perugia) 6

Andres Felipe Tello (Bari) 6

Walter Lopez (Spezia) 6

Marco Moscati (Novara) 6

PASSAGGI

Manuel Pasqual (Empoli) 2294

Michele Castagnetti (Empoli) 2261

Gaston Brugman (Pescara) 2173

Andrea Paolucci (Ternana) 1951

Walter Lopez (Spezia) 1940

Giovanni Di Lorenzo (Empoli) 1910

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 1902

Manuel Iori (Cittadella) 1877

Riccardo Gagliolo (Parma) 1842

Ismaél Bennacer (Empoli) 1823

DISIMPEGNI

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 201

Marco Perrotta (Pescara) 195

Michele Canini (Cremonese) 187

Daniele Gasparetto (Ternana) 183

Massimo Volta (Perugia) 171

Alessandro Ligi (Carpi) 171

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 164

Marco Modolo (Venezia) 162

Martin Valjent (Ternana) 160

Alessandro Lucarelli (Parma) 158

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 93

Marco Crimi (V.Entella) 83

Andrea La Mantia (V. Entella) 83

Alberto Cerri (Perugia) 78

Mariano Arini (Cremonese) 74

Stefano Pettinari (Pescara) 73

Joseph Minala (Salernitana) 72

Adriano Montalto (Ternana) 71

Gaston Brugman (Pescara) 70

Angelo D'angelo (Avellino) 69

AMMONIZIONI

Walter Lopez (Spezia) 15

Marco Perrotta (Pescara) 13

Simone Pesce (Cremonese) 13

Giuseppe Vives (Pro Vercelli) 12

Massimo Volta (Perugia) 12

Michele Castagnetti (Empoli) 12

Francesco Di Tacchio (Avellino) 11

Marco Carraro (Pescara) 11

Joseph Minala (Salernitana) 11

Daniele Castaldello (Brescia) 11

Andrea Mantovani (Novara) 10

Lorenzo Pasciuti (Carpi) 10

ESPULSIONI

Alessio Da Cruz (Parma) 2

Emanuele Suagher (Cesena) 2

Dramane Konate (Pro Vercelli) 2

Andrea Signorini (Ternana) 2

Simone Bentivoglio (Venezia) 2

Angelo D'Angelo (Avellino) 2

Michele Pellizzer (V. Entella) 1

Emanuele Padella (Ascoli) 1

Joseph Minala (Salernitana) 1

Bright Addae (Ascoli) 1

Federico Moretti (Avellino) 1

Jacopo Dall'Oglio (Brescia) 1

Emanuele Terranova (Frosinone) 1

Rade Krunic (Empoli) 1

Alessandro Micai (Cesena) 1

Emmanule Cascione (Cesena) 1

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 1

Alberto Cerri (Perugia) 1

Ivan De Santis (Ascoli) 1

Salvatore Molina (Avellino) 1

Gianluca Litteri (Venezia) 1

Raul Asencio (Avellino) 1

Marko Pajac (Perugia) 1

Simone Pesce (Cremonese) 1

Nicola Belmonte (Perugia) 1

Luca Mora (Spezia) 1

Stefan Popescu (Salernitana) 1

Petar Golubovic (Novara) 1

Emanuele Padella (Ascoli)

CORNER

Camillo Ciano (Frosinone) 160

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 122

Karim Laribi (Cesena) 113

Luca Tremolada (Ternana) 102

Antonio Piccolo (Cremonese) 91

Manuel Pasqual (Empoli) 82

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 81

Igor Coronado (Palermo) 79

Andrea Paolucci (Ternana) 79

Federico Furlan (Brescia) 77

CROSS FATTI

Andrea Beghetto (Frosinone) 211

Manuel Pasqual (Empoli) 192

Walter Lopez (Spezia) 182

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 164

Lorenzo Laverone (Avellino) 158

Francesco Renzetti (Cremonese) 156

Marcello Falzerano (Venezia) 151

Marco Calderoni (Novara) 149

Federico Furlan (Brescia) 149

Andrea Rispoli (Palermo) 144

Maurizio Grillo